Verfahren gegen Busfahrer der BVG eingestellt

Berlin. Es ist nur schwer vorstellbar, was am 3. Mai 2017 an einer Bushaltestelle der Linie 247 an der Rügener Straße im Ortsteil Gesundbrunnen passiert sein soll. Schon weil es an Charakterlosigkeit und Gleichgültigkeit kaum zu überbieten wäre. Im Anklagesatz steht, der Busfahrer Klaus E.* habe an diesem Tag gegen 11 Uhr an dieser Haltestelle gestoppt und "in seiner Eigenschaft als Fahrzeugführer und Mitarbeiter der BVG" auf den Wunsch eines "rollstuhlgebundenen Fahrgastes" reagiert und die ausklappbare Rampe herausgezogen.

Hernach wurde die Rollstuhlfahrerin – eine 29-jährige Frau – durch den Busfahrer über die Rampe des Busses "hastig und ungestüm aus dem Bus auf den Gehweg geschoben, wobei infolge von Unaufmerksamkeit des Angeschuldigten die Geschädigte aus dem Rollstuhl seitlich derart fiel, dass sie letztlich rückwärts fallend mit dem Hinterkopf auf den mit Betonsteinen gepflasterten Boden fiel." Anschließend soll Klaus E. der hilflosen Frau nicht etwa geholfen haben; er soll in seinen Bus eingestiegen und losgefahren sein. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft lauten fahrlässige Körperverletzung, Unfallflucht und unterlassene Hilfeleistung.

Angeklagter hat sichtlich Mühe, seinen Unmut zu verbergen

Klaus E. – ein gut 1,90 Meter großer, sehr kräftiger Mann – wirkte schon aufgebracht, als er mit seinem Verteidiger den Verhandlungsraum betrat. Vorbei an zwei Kamerateams, mehreren Reportern und einem Fotografen. Und auch vor Gericht hat der 55-Jährige sichtlich Mühe, seinen Unmut zu verbergen. "Was mir hier vorgeworfen wird, hat sich nicht ereignet", gibt er zu Protokoll. "Diesen Unfall hat es nie gegeben, jedenfalls nicht in meinem Bus." Er sei schon seit 18 Jahren Busfahrer. "So etwas machen wir nicht. Wir lassen keine hilflosen Personen liegen." Er wisse auch gar nicht, wo die Rollstuhlfahrerin eingestiegen sein soll, er habe sie nie gesehen.

Als erste von nur zwei Zeugen wird die Rollstuhlfahrerin Janina F.* gehört. Klaus E. mustert sie grimmig, als sie von einer Helferin mit ihrem Rollstuhl in den Verhandlungssaal geschoben wird. Sie wird später sagen, dass sie ihn sofort erkannt habe. Es sei ja auch nicht die erste Begegnung gewesen. Sie sei schon öfter in seinem Bus mitgefahren.

Am 3. Mai war sie allein unterwegs, wollte einkaufen. Der Angeklagte, erinnert sie sich, sei schon beim Einsteigen unfreundlich gewesen. An diesem Tag habe er sie sehr schnell aus dem Bus geschoben, sagt sie. Der Rollstuhl sei aus dem Gleichgewicht geraten, zur Seite gekippt, und sie sei "auf den Hinterkopf gefallen". Und Klaus E. sei, ohne sie noch eines Blickes zu würdigen, eingestiegen und weitergefahren. Eine Passantin habe ihr dann geholfen. Es kamen ein Rettungswagen und Polizei. Janina F. wurde ins Virchow-Klinikum gebracht und untersucht. "Mein Kopf tat weh", sagt sie – und dass sie im Gehirn permanent einen Schlauch habe, eine Art Drainage. "Ich hatte große Angst, dass der Schlauch jetzt abgerissen ist." Glücklicherweise war das nicht passiert. Geblieben ist die Furcht, mit einem Bus zu fahren.

Verteidiger will Zeugin unglaubhaft machen

Klaus E.s Verteidiger befragt Janina F. sehr intensiv: Mit welcher Blickrichtung sie im Bus gesessen hat? Ob die Busscheiben beklebt waren? Warum sie keine Begleitung hatte? Ob sie ein Behältnis dabeihatte für ihren geplanten Einkauf? Viermal lässt er sich erklären, wie sie der Angeklagte aus dem Rollstuhl gekippt haben soll. Am Ende stellt er fest, dass sie das Wichtige verschweige und sich nur an das Unwichtige erinnern wolle. Es wird sehr deutlich, dass er sie als Zeugin unglaubhaft machen möchte. Janina F. ist den Tränen nah. Die Richterin greift ein, fragt den Anwalt, was denn er denn noch Wichtiges hören wolle?

Der zweite Zeuge ist ein Polizeibeamter, der damals vor Ort war. Der 22-Jährige kann sich kaum noch erinnern. Er kann auch nicht erklären, warum die Daten der Passantin, die Janina F. damals half, nicht aufgenommen wurden. Auch die Aufnahmen der Videokamera im Bus wurden nicht gesichert. "Das hätte einen sehr großen Aufwand bedeutet", sagt er. "Die Busse fahren ja etwa alle fünf Minuten."

Klaus E. hatte Monate später, als er die Anklage zugeschickt bekam, wegen der Videoaufnahmen beim Verkehrsmeister vorgesprochen, behauptet er zumindest. Dort sei ihm gesagt worden, dass diese Aufnahmen nach 48 Stunden überspielt werden.

Die Richterin macht keinen Hehl daraus, dass sie Janina F. glaubt. Aber die Beweislage ist dennoch sehr dünn. Es gibt ein Rechtsgespräch hinter verschlossener Tür und am Ende eine Lösung: Das Verfahren gegen Klaus E. wird eingestellt. Im Gegenzug muss er ein Monatsgehalt zahlen: 500 Euro an Janina F. und 1200 Euro an die Spastikerhilfe Berlin. Der Busfahrer stimmt sofort zu. Falls er nicht zahle, werde er erneut vor Gericht erscheinen müssen, droht ihm die Richterin an: "Und dann werden Sie verurteilt."



(*Namen geändert)