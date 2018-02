Kältewelle treibt Obstpreise in Berlin hoch

Berlin. Die Verbraucherpreise für Obst sind im vergangenen Jahr in Berlin und Brandenburg deutlich gestiegen, wie das Amt für Statistik am Montag mitteilte. Demnach mussten Verbraucher in Berlin für Obst 1,7 Prozent und in Brandenburg 1,1 Prozent mehr Geld als noch 2016 ausgeben. In der Hauptstadt sind Kirschen (plus 18,2 Prozent) und Äpfel (plus 9,1 Prozent) deutlich teurer geworden.

Frostige Nächte im Februar hatten die Erträge bei den Obstsorten schrumpfen und die Preise steigen lassen. Bei Bauern in Brandenburg sei der Ertrag bei Süßkirschen im Jahresvergleich um gut 80 Prozent zurückgegangen, sagte Thomas Troegel, Referatsleiter Landwirtschaft beim Amt für Statistik.

Das Wetter sei auch für die Preissteigerung bei einigen Gemüsesorten verantwortlich, so die Statistiker. Eine Kälteperiode im Mittelmeerraum, woher im Winter der Großteil des in Deutschland konsumierten Gemüses stammt, sorgte im Februar für böse Überraschungen im Supermarkt. Vor allem die Preise für frisches Gemüse schossen in die Höhe: In Berlin stieg der Preis für Kopf- oder Eisbergsalat im Jahresvergleich um 15,9 Prozent, für Auberginen um 13 Prozent und für Brokkoli um 7,6 Prozent.

Deutlich günstiger als noch 2016 waren hingegen Blumenkohl (minus 15,6 Prozent) und Weißkohl (minus 15,9 Prozent). Die Gemüsepreise in Berlin und Brandenburg gaben deswegen im Jahresvergleich auch leicht nach. Insgesamt mussten Verbraucher für Lebensmittel mehr Geld auf den Tisch legen. Nahrungsmittel waren in Berlin um 2,3 Prozent und in Brandenburg um 3,1 Prozent teurer als noch 2016.

