Mit Gehirn und Muskelkraft: Schachboxen in Berlin

Es sind zwei Disziplinen, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen: Das Schachspiel und der Boxkampf. Bei der einen Disziplin geht es um Strategie, um durchdachte Züge auf dem Spielbrett. Bei der anderen geht es um Muskelkraft, Reaktionsgeschwindigkeit und Dynamik. Schach findet vor allem im Kopf statt, Boxen beansprucht den gesamten Körper.

Die Sportart Schachboxen bringt die beiden unterschiedlichen Disziplinen zusammen. Wie bei einem gewöhnlichen Boxkampf treten Schachboxer in mehreren Runden gegeneinander an. Mit dem Unterschied, dass jede zweite Runde am Schachbrett ausgetragen wird. Drei Minuten Schach, drei Minuten Boxen, drei Minuten Schach bis der König Matt gesetzt wird oder es im Boxen zu einem Knock-out kommt. "Intellectual Fighting" heißen die regelmäßigen Turniere in Berlin, die von der "World Chess Boxing Organisation" gemeinsam mit dem ersten Schachboxverein der Welt, "Chess Boxing Berlin", veranstaltet werden. Ob die beiden Disziplinen sich wirklich gut vereinen lassen, will ich genauer wissen und gehe zum Probetraining.

Bevor ich mich selbst in den Ring wage, muss ich aber erst einmal lernen, wie man richtig boxt. Im Probetraining geht es nach einer Runde Seilchenspringen zum Aufwärmen vor allem um die Grundposition beim Boxen. Die richtige Körperhaltung und Schrittweise sind das A und O im Ring. Pure Muskelkraft bringt dem Kämpfer nicht viel, wenn er sich zu langsam bewegt oder aus dem Gleichgewicht gerät. Kein Schritt darf mich aus dem festen Stand bringen, keine Flucht vor dem Gegner in die Ecke drängen. Um agil zu bleiben, bewege ich mich auf den Fußballen, leicht in der Hocke, die Füße schulterbreit und versetzt, die Fäuste geballt auf Kinnhöhe.

Als erstes muss die Abfolge der Schritte klappen

Reporterin Marie-Louise Timcke (2.v.l.) muss zuerst die Grundtechniken des Boxens erlernen, bevor sie am Schachbrett und im Boxring kämpft

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Den Trainer spiegelnd bewege ich mich durch den Raum, nach links, nach hinten, nach rechts, nach vorne. Für jemanden wie mich, mit wenig Beinmuskulatur, geht die federnde Position spürbar in die Schenkel. Auch die Schrittabfolge ist am Anfang nicht so leicht, immer wieder verhasple ich mich und gehe mit dem falschen Bein voran, was mich aus dem festen Stand bringt. Nach einigen Wiederholungen kommen die Arme zur Choreographie dazu. Mit einem Schritt nach vorne oder hinten schlage ich mit der linken Faust in die Luft, während die Rechte näher an meinen Mund rutscht um mein Gesicht zu schützen. Jetzt arbeitet der ganze Körper mit, jeder Muskel ist angespannt. Links-Rechts-Links, Kinnhaken und dann mit einem Schritt zurück den Gegenschlag abblocken. Nachdem die Basics einigermaßen sitzen, habe ich mir die Boxhandschuhe verdient. Mit Bandagen werden mir die Hände verbunden, um gegen Blasen vorzubeugen und die Knöchel zu schützen. Darüber kommen die Handschuhe. Ein Mundschutz schützt die Zähne vor gegnerischen Schlägen.

Dann geht es los. Die Gruppe teilt sich in Zweierteams und geht an die Schachbretter, die auf einem Tisch zwischen Boxring und Trainingshalle stehen. Drei Minuten lang machen wir unsere Züge. Das Schachwissen muss man selbst mitbringen. Ich verliere zwei Bauern, und der Trainer pfeift zum Boxen. Im Training ersetzen Übungen in Zweiergruppen den echten Boxkampf. Wir kämpfen weniger gegeneinander, sondern üben Schlagfolgen, ohne den anderen dabei zu verletzen. In der ersten Runde schlage ich mit der linken Faust in den linken Handschuh meines Gegenübers. Möglichst schnell und gezielt muss der Schlag kommen, noch schneller muss die Hand zurück zum Kinn, um Gegenschläge abzuwehren. Boxen ist eben kein Haudrauf-Sport, auch hier muss der nächste Schachzug des Gegners vorhergesehen und schnell reagiert werden. Nach der Hälfte der Zeit tauschen wir, ich halte für meinen Trainingspartner die Hand hoch. Danach machen wir mit unserer Schachpartie an dem Punkt weiter, an dem wir aufgehört haben. Allerdings schwer atmend und schweißüberströmt. Schachspielen unter erschwerten Bedingungen, und unter Zeitdruck. Nach drei Minuten startet die nächste Boxübung.

Schachboxer sind immer in einer Disziplin stärker

In Wettkämpfen ist es oft so, dass die Schachboxer in einer der beiden Disziplinen deutlich besser sind als in der anderen. Gute Boxer hoffen auf einen schnellen K. o. des Gegners, bevor der sie schachmatt setzen kann. Gute Schachspieler versuchen, möglichst schnell auf dem Spielbrett zu triumphieren und gehen beim Boxen stärker in die Defensive. Ich unterliege klar in beidem. Zwar kenne ich die Regeln, doch noch spiele ich Schach ohne jegliche Strategie. Und meinem Gegner würde ich sicher auch im Boxen unterliegen. Schließlich bin ich noch absoluter Boxanfänger.

Nach sechs Runden Schach und fünf Runden Boxübungen beenden wir das Training mit einigen Dehnübungen. Ich bin ausgepowert, der Muskelkater ist für die nächsten Tage programmiert. Ähnlich, wie nach einem intensiven Training im Fitnessstudio. Mit dem Unterschied, dass ich dort mit Musik auf den Ohren stupide meine Übungen mache, ohne groß darüber nachzudenken. Das geht beim Schachboxen nicht, der Kopf wird mittrainiert. Das ist auch der Reiz dieser ungewöhnlichen Sportart: Sie verbindet Gehirnjogging mit einem intensiven Training für den ganzen Körper.