Demonstrationen Demo und Gegendemo in Cottbus ohne Zwischenfälle

Cottbus. Nach mehreren Vorfällen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen in Cottbus hat eine rechtsgerichtete Demonstration am Samstag deutlich mehr Teilnehmer mobilisiert als ein Aufruf gegen Fremdenhass. Nach ersten Schätzungen schlossen sich dem Aufzug mindestens 2000 Menschen an. Offizielle Zahlen nannte die Polizei nicht. Zuvor hatten Hunderte Menschen für eine weltoffene Stadt demonstriert. Zu Beginn der Kundgebung waren es rund 600.

Die Gegendemonstranten versammelten sich in der Nähe der anderen Kundgebung auf dem Oberkirchplatz und zogen durch die Innenstadt. Unter ihnen waren sehr viele Rentner ebenso wie junge Männer und Frauen. Nach Angaben der Polizei waren auch vereinzelt Rechtsextreme darunter. Zwischenfälle gab es zunächst keine.

Zu der Gegendemonstration hatte der Verein "Zukunft Heimat" aufgerufen, der bereits Mitte Januar mit großem Zulauf gegen Flüchtlinge mobilisiert hatte. Damals waren die Teilnehmer auf 1000 bis 2000 geschätzt worden. Am Samstag versammelten sich in Cottbus nach Einschätzung der Polizei deutlich mehr. Vorausgegangen waren damals wie jetzt immer wieder teils gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Flüchtlingen.

Die Polizei war in der Innenstadt sehr präsent und achtete darauf, dass beide Gruppen nicht aufeinandertrafen. Die Teilnehmer der rechtsgerichteten Demonstration verurteilten die Angriffe von Flüchtlingen auf Deutsche und skandierten immer wieder "Widerstand" gegen die Ausländerpolitik der Bundesregierung.

( dpa )