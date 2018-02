Nur jeder zweite Berliner sorgt privat für das Alter vor

Eine ältere Frau sucht an der Gedächtniskirche in einem Abfalleimer nach Verwertbarem

Berlin. Viele Berliner befürchten, dass das Geld im Ruhestand nicht reicht. Doch nur die Hälfte der Hauptstadt-Einwohner sorgt privat für das Alter vor. Das geht aus einer Umfrage der Commerzbank hervor, die der Berliner Morgenpost exklusiv vorliegt. Demnach zahlen nur rund 46 Prozent regelmäßig Geld in private Vorsorge-Produkte ein. Laut Studie ist das im deutschlandweiten Vergleich der niedrigste Wert.

Doch auch Menschen, die in der Hauptstadt privat mit Lebensversicherungen oder der Riester-Rente vorsorgen, haben Angst, dass das Geld im Alter nicht mehr reicht. Nur 14 Prozent der Befragten in Berlin hatten geantwortet, sich im Ruhestand ausreichend abgesichert zu fühlen, so die Studie. "Sehr viele Berliner sorgen sich derzeit, ob sie ihren Lebensstandard im Alter halten können", sagte Mathias Paulokat, Sprecher der Commerzbank. Bei mehr als einem Drittel der Berliner scheitert die private Altersvorsorge am Geld: 38 Prozent der Befragten erklärten, sich regelmäßige Rücklagen für das Alter nicht leisten zu können.

"Menschen, die ihr Leben lang im Niedriglohnsektor arbeiten oder ohne Arbeitsplatz sind, fällt es schwer, noch Geld beiseitezulegen", hat auch Johannes Geyer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin beobachtet. In der Bundeshauptstadt sei die Quote der Hartz-IV-Empfänger noch immer höher als im bundesweiten Vergleich. Weitere Gründe für die niedrigere Abdeckung bei der privaten Altersvorsorge seien die vergleichsweise hohe Migrantenquote sowie die Vielzahl an Studenten, so Geyer.

"Diese Lücke muss privat gefüllt werden"

Der Rentenexperte hält es für alarmierend, dass nur jeder zweite Berliner für das Alter spart. Selbst Haushalten, die bislang noch nicht unter die Armutsgrenze fallen, drohe Altersarmut. "Wer sich nur auf die gesetzliche Rente verlässt, läuft im Alter Gefahr, seinen Lebensstandard nicht halten zu können", warnte Geyer. Vielen sei zwar klar, dass die gesetzliche Rente zum Leben nicht reiche. Die Bereitschaft etwas zu tun, sei jedoch noch immer unzureichend. Handlungsbedarf sieht der Experte vor allem bei jungen Menschen. Das gesetzliche Rentenniveau werde weiter sinken, mahnte der Experte. "Diese Lücke muss privat gefüllt werden", sagte er.

Berliner, die privat vorsorgen, setzten laut Studie am häufigsten auf Lebensversicherungen (28 Prozent). Ein Viertel der Befragten sorgt mit Betriebsrenten und Sparplänen vor. Nur 22 Prozent vertrauen der sogenannten Riester-Rente, bei der es staatliche Zulagen gibt.

Das staatlich geförderte Renten-Modell steht seit Jahren in der Kritik. "Viele Verbraucher haben das Vertrauen verloren", so Experte Geyer. In der Vergangenheit hatten auch Verbraucherzentralen immer wieder die hohen Gebühren kritisiert. Die Politik müsse jetzt für mehr Transparenz und Verlässlichkeit sorgen, so Geyer. Verbesserungen bei der Riester-Rente sind derzeit auch Teil der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD. Denn auch die Politiker haben erkannt: Die Bereitschaft der Bürger, privat für das Alter vorzusorgen, ist derzeit zu gering. DIW-Experte Geyer plädiert für eine Pflicht zur privaten Altersvorsorge. "Die freiwillige Basis reicht nicht aus", sagte Geyer.

Experten empfehlen, schon frühzeitig Geld zu sparen

Verbrauchern empfiehlt der Experte, jeden Monat einen kleinen Betrag zur Seite zu legen. Auch Mathias Paulokat von der Commerzbank rechnet vor: Wer mit 20 Jahre anfange, jeden Monat 20 Euro zu sparen, habe nach 45 Jahren bei drei Prozent Rendite pro Jahr rund 23.000 Euro für die Rente angespart. Wer allerdings erst mit 30 Jahren starte, müsse schon 30 Euro monatlich zurücklegen, um auf die gleiche Summe zu kommen. "Die Zeit arbeitet besonders für diejenigen, die früh starten", so Paulokat.

Die Befragung hatte das Geldinstitut in Auftrag gegeben und im Herbst 2017 vom Marktforschungsinstitut YouGov durchführen lassen. An der bundesweiten Befragung nahmen 2140 Personen teil. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ.