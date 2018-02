Bund wirbt Berliner Anti-Terror-Fahnder ab

Überlastet waren die Anti-Terror-Fahnder des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) ohnehin schon. Berichte in wichtigen Ermittlungsverfahren wurden erst nach etlichen Monaten geschrieben, Gefährder mehr schlecht als recht beobachtet, Beweismittel blieben einfach liegen. Der Grund: Den Dienststellen fehlten die Mitarbeiter. Dann, am 19. Dezember 2016 raste der Terrorist Anis Amri mit einem Sattelschlepper über den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Zusätzlich zum Tagesgeschäft mussten die Beamten nun auch noch den Anschlag und eigene Versäumnisse aufarbeiten. Jetzt gingen sie endgültig in Arbeit unter.

Ausgerechnet in dieser Situation machte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), dessen Zentrale sich in Köln befindet, das aber auch eine Dienstelle in Berlin hat, den Anti-Terror-Kommissariaten der Hauptstadt weitere Mitarbeiter abspenstig. Wie die Polizei der Berliner Morgenpost bestätigte, wechselten im Jahr 2017 sieben Beamte des Staatsschutzes zum Inlandsnachrichtendienst. Damit mussten die Berliner Anti-Terror-Fahnder praktisch ohne Vorwarnung auf Mitarbeiter in der Größenordnung eines halben Kommissariats verzichten.

Es gibt auch die sogenannte Raubernennung

Polizeisprecher Winfrid Wenzel macht denn auch deutlich, dass die Hauptstadt-Polizei über die Personalabgänge wenig erfreut war. Die Ernennungen durch das BfV seien "ohne ein bestehendes Einverständnis mit der Polizei Berlin" erfolgt. Die gesetzlichen Regelungen des Beamtenrechts sähen aber vor, dass Versetzungen "nur im gegenseitigen Einverständnis des abgebenden und des aufnehmenden Dienstherrn möglich sind", sagt Wenzel. Bund und Länder hätten zudem vereinbart, Versetzungen nur durchzuführen, wenn Tauschpartner die durch die Abgänge entstehenden Personallücken schließen könnten.

Ausnahmen vom Tauschpartnerprinzip sind bei Härtefällen möglich und müssen individuell von der jeweiligen Landesbehörde genehmigt werden. Wenn Beamte von einer Landes- zur Bundesbehörde wechseln, erlischt das Beamtenverhältnis auf Landesebene und wird neu auf Bundesebene geschlossen. Auch in diesem Fall muss der Beamte seine Landesbehörde informieren. Normalerweise. Es gibt aber auch die sogenannte Raubernennung, in der die Bundesbehörde an Kandidaten herantritt und sie ohne das Einverständnis der Landesbehörde "abwirbt". Der Beamte wird dann von der Bundesbehörde einfach ernannt. Der Landesbehörde wird die Beendigung des Beamtenverhältnisses lediglich mitgeteilt.

Berliner Polizei vor vollendete Tatsachen gestellt

Wie das abläuft, beschrieb die Leiterin des LKA-Staatsschutzes, Jutta Porzucek, kürzlich im Amri-Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sei gleich an mehrere ihrer fähigsten Kollegen aus dem Islamismus-Dezernat des LKA herangetreten – allesamt hoch spezialisierte Polizeibeamte mit jahrelanger Erfahrung. Die Berliner Polizei wurde durch die Ernennung durch das BfV vor vollendete Tatsachen gestellt – in einer Zeit, in der die Personalnot bei den Anti-Terror-Kommissariaten ohnehin schon so groß war, dass Polizeibeamte aus anderen Abteilungen aushelfen mussten. "Wir waren an einem Punkt, an dem kein Spielraum mehr ist und eine grenzwertige Arbeitsbelastung erreicht war", sagte Porzucek. Berechnungen zufolge hätte die Abteilung Staatsschutz 40 bis 50 zusätzliche Mitarbeiter gebraucht, um alle Aufgaben erfüllen zu können, hieß es.

Dass das BfV gerade in dieser Phase LKA-Beamte für die eigene Behörde rekrutiert habe, sei ein Angriff auf grundlegende Funktionsmechanismen der föderalen Sicherheitsarchitektur von Bund und Ländern, heißt es in Behördenkreisen. Zumal die Ausbildung von neuem Personal dauert. Selbst Mordermittler benötigen Monate, bis sie sich in das hoch spezialisierte Islamismus-Fachgebiet der Staatsschützer aus dem LKA-Dezernat 54 eingearbeitet haben. Und dann gibt es noch ganz praktische Hürden: Einfachen Ermittler fehlen zum Teil die Sicherheitsfreigaben, um bei jeder Staatsschutz-Besprechung dabei sein zu dürfen. In der Praxis sieht das dann so aus, dass bei Einsatzlagen oder Besprechungen die Polizisten mit geringer Sicherheitsfreigabe den Raum verlassen müssen oder nicht alle Informationen bekommen, die der Islamismus-Experte vom Staatsschutz hat.

Bund und Länder wollen solch ein Vorgehen unterbinden

Das Gebaren des Bundesverfassungsschutzes sorgt auch für Verstimmung in der Berliner Innenverwaltung. Nach Informationen der Berliner Morgenpost hatte die Behörde mündlich und schriftlich gegen die "Raubernennungen" protestiert. Zunächst offenbar ohne Erfolg. Die Ernennung der sieben Anti-Terror-Fahnder durch das BfV soll jedenfalls nach der Beschwerde der Innenverwaltung erfolgt sein.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz, Arbeitgeber von rund 3500 Beschäftigen, versichert, die Stellenausschreibungen der Behörde zielten "in keiner Weise" darauf ab, Polizeibeamte der Bundesländer gezielt abzuwerben. "Unsere Stellenausschreibungen sind vielmehr offen gestaltet und richten sich insofern an einen weiten Adressatenkreis", sagt eine Sprecherin der Behörde. Dem BfV sei "die große Bedeutung einer guten Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern bewusst". Man bemühe sich daher stets um eine einvernehmliche Lösung.

Mitarbeiter aus dem Umfeld der Berliner Sicherheitsbehörden bezeichnen die Äußerungen des BfV hinter vorgehaltener Hand als zynisch. Immerhin: Laut Polizeisprecher Wenzel haben Bund und Länder sich mittlerweile abgestimmt, "die bestehenden Versetzungsmodalitäten zu bestärken und Personalrekrutierungen bei Bestandspersonal zu Lasten anderer Behörden zu unterbinden". Weitere "Raubernennungen" dürften für das BfV somit kaum noch zu rechtfertigen sein.

Die Motivation für einen Wechsel bleibt aus Sicht der Berliner Beamten indes bestehen. Ein Kommissar der Besoldungsstufe A9 kann beim BfV pro Monat rund 400 bis 500 Euro mehr verdienen als bei der Berliner Polizei.