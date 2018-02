Berlin. Ein Dieb hat in einem Zug auf dem Weg von Berlin-Lichtenberg nach Kostrzyn (Polen) einen 74-Jährigen überrumpelt und dessen Rucksack gestohlen. Nach der Tat flüchtete der 22-Jährige am Donnerstag am Bahnhof Seelow-Gusow (Märkisch-Oderland), wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Dank der guten Täterbeschreibung des Opfers und weiterer Zeugen konnten die Beamten den Tatverdächtigen jedoch kurz darauf samt Rucksack im Seelower Stadtgebiet fassen.

