Woidke zum Mauer-Gedenktag: Demokratie und Freiheit schützen

Potsdam. Zum Mauer-Gedenktag an diesem Montag hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Brandenburger aufgerufen, Grundwerte wie Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu schützen. "Das Verlangen nach solchen Grundwerten war 1989 Auslöser der friedlichen Revolution in der DDR", sagte Woidke am Freitag. "Wir haben uns damals den Traum von einem Leben in einer Demokratie erfüllt." Am 5. Februar ist die Zeit seit dem Mauerfall genau so lang her wie das Bestehen der innerdeutschen Grenze.

"Angesichts noch immer ungleicher Lebensverhältnisse im Osten und Westen Deutschlands, aber immer wieder auch ungehemmter Auswüchse des Kapitalismus, gibt es auch Frustration, Verunsicherung und die Wahrnehmung von großer Ungerechtigkeit", räumte Woidke ein. Daraus versuchten Rechtspopulisten Kapital zu schlagen. Doch davon dürfe sich niemand täuschen lassen, mahnte der Regierungschef. "Pluralismus und Vielfalt - das sind die Fundamente für ein friedvolles und erfolgreiches Zusammenleben."

Je länger die Mauer weg sei, desto wichtiger werde es, die Erinnerung an DDR-Unrecht wachzuhalten und die Zeit nicht zu verklären, betonte Landtagspräsidentin Britta Stark. "Indem wir uns erinnern und das Geschehene aufarbeiten, sorgen wir dafür, dass so etwas nie wieder geschieht."

( dpa )