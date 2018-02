Kinder des Mauerbaus: Die Freiheit siegt

Menschen, die im Jahr des Mauerbaus geboren wurden, erzählen ihre persönliche Geschichte von der Teilung, vom Leben in West und Ost.

Berlin. Dieser Montag ist ein ganz besonderer Tag. Am 5. Februar 2018 steht die Berliner Mauer genauso lange nicht mehr, wie sie die Stadt geteilt hat: 28 Jahr, zwei Monate und 27 Tage. Würde man einen Zirkel auf einen Zeitstrahl legen, dann den Abstand zwischen Mauerbau und Mauerfall als Entfernung nehmen und den Zirkel auf dem Zeitstrahl drehen, käme man auf den 5. Februar 2018. Aus diesem Grund wird der Tag auch Zirkeltag genannt.

Der Montag ist also ein Jubiläumstag für die Freiheit. Die Berliner Morgenpost präsentiert Menschen, die im Jahr der Mauer geboren wurden. Sie erzählen ihre ganz persönliche Geschichte von der Teilung, vom Leben in West und Ost.

Im Archiv der Stiftung Berliner Mauer liegen noch viele Schätze: Fotos der geteilten Stadt, die bisher noch nie gezeigt wurden. Die Berliner Morgenpost veröffentlicht sie in einer Vorher-Nachher-Galerie. Gespiegelt jeweils mit einem Foto, wie es heute dort aussieht. Wie es mit dem Erbe der DDR, den tausenden Akten weitergehen soll, erzählt Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Der ehemalige Verlauf der Mauer mit ihren unmenschlichen Sperranlagen zeichnet die interaktive Anwendung zur Narbe der Stadt nach.

Berlin ist eine Stadt, in der Geschichte lebt. Begreifbar und erfahrbar wird sie vor allem durch die Geschichten, die die Menschen erzählen, durch Fotos von gestern und heute und durch die Aufarbeitung der Wissenschaft. Der 5. Februar – es ist ein besonderer Erinnerungstag: ein Jubiläumstag für den Sieg der Freiheit.

Zwischen allen Systemen und misstrauisch beäugt: Was geschah, als ein Vater aus Liebe zu seiner Familie vom Westen in den Osten zog



„In ihrem größten Alptraum als Kind“, so erinnert sich Jeanette Köhler, „versuchte ich mich durch einen unterirdischen Gang zu meiner Oma nach West-Berlin durchzugraben.“ Ihr Vater stammte aus Nordrhein-Westfalen, die Mutter aus Dresden. Er zog in die DDR, nachdem seine Tochter Jeanette am 2. Juli geboren war. Die Erinnerungen, sagt Jeanette Köhler, kommen erst jetzt, seit ihre Eltern starben, wieder zurück. „Über vieles wurde nicht gesprochen, anderes verstehe ich erst heute, weil ich die größeren Zusammenhänge kenne.“ Die Eltern hatten sich auf einem Studententreffen verliebt. Ein paar Tage nach dem Mauerbau reiste der junge Vater nach Ost-Berlin, um seine Familie zu sehen. Er wurde als verdächtige Person festgenommen und für mehrere Monate in Ferch interniert, wo die DDR West-Akademiker unter die Lupe nahm, die umsiedeln wollten. Noch während der Internierung heirateten die Eltern – er durfte bleiben. Köhlers Vater seine wissenschaftliche Karriere in der DDR fort, trat sogar in die Partei ein, um promovieren zu dürfen. Trotz dieses politischen Bekenntnisses habe er in der DDR immer Misstrauen erfahren, sagt Jeanette Köhler. „Als die Mauer fiel, bekam er wiederum wegen seiner Vergangenheit als DDR-Professor Probleme und wurde von der Uni Magdeburg entlassen.“

Fische sind sein Leben: Peter Klose fuhr schon als kleines Kind mit seinem Großvater nachts zum Fischen auf den Stienitzsee nahe Rüdersdorf bei Berlin. Die Familie betreibt die Fischerei dort seit Generationen. Klose wurde am 2. Oktober 1961 in seinem Elternhaus geboren, machte seine Fischerei-Ausbildung beim VEB Binnenfischerei – und bekam 1983 einen kuriosen Job: Er wurde Fischereiwart im Bergwerk. Grund war die Mangelwirtschaft in der DDR. „Die sogenannte Neuerbewegung sollte originelle Ideen hervorbringen, um die Versorgung der DDR-Bürger zu verbessern“, erzählt Klose. So wurden im Zementwerk Kissen produziert, im benachbarten Kalkstein-Tagebau kam jemand auf die Idee, aus alten Förderbändern Forellenbecken anzulegen. Sie werden bis heute mit reinem Quellwasser gespeist. Zehn Tonnen Forellen pro Jahr produzierten sie damals, heute noch fünf. Nach der Wiedervereinigung wurde das Zementwerk verkauft, viele Kollegen verloren die Arbeit, doch Klose und seine Forellen blieben. Er machte sich selbstständig. Was hat sich geändert? „Es ist mehr Verantwortung und mehr Arbeit, heute räuchern und verkaufen wir den Fisch an unserem Stand selbst.“ Die Forellen gelten in der Region damals wie heute als Delikatesse.

Den Grenzgraben gab es damals schon. „Er war unser Abenteuerspielplatz. Wir Kinder haben Bretter darüber gelegt, uns im Wald Hütten gebaut.“ Rechts stand ein Schild: „Sie verlassen den amerikanischen Sektor“, daneben war ein Hochstand, um über die Mauer zu schauen. Ute Weißgerber-Knop schaut einem Hund nach, der in den Wald sprintet. Der einstige Todesstreifen am Stadtrand von Lichtenrade ist heute Erholungsgebiet. Manchmal haben sie damals Steine über die Mauer geworfen. Es war ein Spiel. Und ein Austesten. Was war da auf der anderen Seite? „Mit uns Kindern sprach man nicht viel darüber, wie das jenseits der Mauer war.“ Sie habe das Leben mit der Mauer nie als Einengung empfunden, sagt Weißgerber-Knop. „Ich kannte es ja nicht anders.“ Sie wurde am 8. September 1961 geboren, hat immer hier gelebt. Das Haus der Familie steht an der Stadtgrenze. Die Großeltern haben es 1934 gebaut. Nachts hörte sie manchmal Schüsse. Wem sie galten, erfuhr sie erst, als nach dem Mauerfall Stelen für die Opfer aufgestellt wurden.

Zirkeltag: Ich hatte immer Angst, dass ich da bleiben muss Als Carola Wozniak ein Baby war, wäre ihre Mutter am Tag des Mauerbaus fast nicht mehr in den Westen zurückgekommen. Ihre Jugend war bestimmt von Ängsten, aber auch von Abenteuern. Zirkeltag: Ich hatte immer Angst, dass ich da bleiben muss

Es gibt eine Geschichte, die sie immer zuerst erzählt, wenn sie nach den Zeiten der Mauer gefragt wird: Wie sie als Baby am 13. August 1961 beinahe ihre Mutter verlor. Carola Wozniak war damals drei Monate alt. An jenem Abend ließ ihre Mutter das Baby beim Vater in Charlottenburg, um noch schnell am Bahnhof Friedrichstraße zu einem Friseur zu gehen, der bis spätabends arbeitete. Um kurz vor Mitternacht hielt man sie am Bahnsteig fest: Die Grenze sei zu. „Nur mit viel Glück kam sie mit der allerletzten S-Bahn noch zurück zu uns“, sagt Carola Wozniak. Geboren wurde sie im Krankenhaus Friedrichshain, am 9. Mai 1961. Die Familie mütterlicherseits lebte in Treptow, die Familie väterlicherseits in Charlottenburg. „Meine Eltern hatten noch keine eigene Wohnung.“ „Meine Mutter hatte immer panische Angst vor DDR-Spionen oder dass uns jemand verhaftet und zurückbringt in die DDR.“ In der Schule durfte Carola als Kind nie sagen, dass sie aus Ost-Berlin kam. In den Urlaub fuhr die Familie getrennt: Mutter und Tochter flogen bis Hannover, der Vater fuhr mit dem Auto durch den Transit und holte sie ab. Erst viel später erfuhr Carola Wozniak, wie real die Ängste der Mutter waren. Zwei Tanten waren in den Westen geflohen, jeweils im Kofferraum von Diplomatenwagen. Gleich drei Onkel hatten vergeblich versucht, durch Tunnel zu fliehen. „Einer wurde in Bautzen fürchterlich misshandelt, ein Weiterer nach zweieinhalb Jahren Gefängnis entlassen, er blieb im Osten, ein Dritter flog in einem Zug mit einem gefälschten Pass auf“. Diese Erfahrung der Trennung und Teilung, sagt Carola Wozniak, prägen sie bis heute.

Den Ort für das Bild hat sie bewusst gewählt: Das Denkmal erinnert an zwei Jungen aus Treptow, zehn und 13 Jahre alt, die 1966 im Grenzstreifen erschossen wurden. Vermutlich hatten sie geplant, den Vater des einen Kindes in West-Berlin zu besuchen. Wenn Birgit Hillmer Schülern von Schicksalen wie diesen erzählt, „dann hören selbst die zu, die bis eben noch herumgealbert haben, weil dachten, Geschichte sei langweilig.“ DDR-Geschichte weiterzugeben, ist Birgit Hillmer wichtig. Auch ihre eigene Biografie zeugt von der Zerrissenheit der Generation, die im Jahr des Mauerbaus geboren wurde. Sie selbst, geboren am 26. Dezember 1961, wuchs in einem thüringischen Dorf an der Grenze zu Franken auf. Die Oma sprach liebevoll von Familie und Freunden „drüben“, die Eltern waren staatsnah. Sie selbst wurde Lehrerin, Staatsbürgerkunde und Geschichte, begann aber bald zu zweifeln. Am 4. November 1989 fuhr sie heimlich nach Berlin, um am Alexanderplatz für Freiheit zu demonstrieren. Nach dem Mauerfall überwarf sie sich mit Kollegen, weil sie im Schulunterricht über die Demokratie im Westen und die Diktatur im Osten reden wollte. Heute arbeitet Hillmer als Historikerin in der Gedenkstätte Hohenschönhausen und lebt in Steglitz.

Die Heidelberger Straße zwischen Neukölln und Treptow: Nur der Kopfsteinpflasterstreifen erinnert noch daran, dass hier die Mauer die Straße längs teilte. Auf der Treptower Seite steht ein neuer Supermarkt, auf Neuköllner Seite werden Wohnhäuser gebaut. Als die Mauer noch stand, war Klaus Behling hier Briefzusteller. Zu Mietskasernen, die quer zur Straße stehen, musste man jeweils von der Parallelstraße hineinlaufen, denn die Heidelberger Straße gehörte schon zum Mauerbereich. Auf der Treptower Seite standen alle Häuser leer. „Die Fenster waren zugemauert, nachdem es immer es wieder Fluchtversuche gegeben hatte.“ Behling ist in Britz aufgewachsen, außer Sichtweite der Mauer. Die DDR kannte er kaum. Doch an einen Ausflug zu Verwandten bei Görlitz erinnert er sich. „Alles war trist und grau.“ Ein Cousin seines Vaters arbeitete bei der NVA und durfte den Westbesuch nicht treffen. An einem Tag stürmten die Menschen die Geschäfte. „Es gab Bananen, aber sie waren schon ganz braun.“ Für seine Tochter gebe es heute kein Ost und West mehr, sagt er. „Ich selber erlebe es eigentlich nur noch auf Urlaubsreisen im Ausland, dass man gefragt wird, ob aus welchem Teil man stammt.“

