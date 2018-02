Kriminalität in Berlin

Berlin. Mit ihren Krücken hat eine 56 Jahre alte Frau im Berliner Hansaviertel einen Räuber in die Flucht geschlagen - ausgerechnet auf der Klopstockstraße. "Der Täter hatte versucht, der Frau am Donnerstagabend die Handtasche zu entreißen", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die 56-Jährige rief um Hilfe und schlug mit ihren Krücken auf den Räuber ein.

Der Mann ließ daraufhin die Handtasche los, stieg auf ein Fahrrad und flüchtete. Die Polizei suchte ihn zunächst vergeblich.

( dpa )