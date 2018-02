Pflege in Berlin Personalnotstand in Berlins Kliniken - Volksbegehren startet

Berlin. Neulich ist ein Patient im Nachbarzimmer gestorben. Anja Voigt hatte beim Spätdienst auf der Intensivstation im Vivantes-Klinikum Neukölln viel zu tun und war in diesem Moment nicht bei ihm. "Ich habe es nur auf dem Monitor gesehen", erzählt die Krankenschwester. In dieser Nacht sei sie nach dem Dienst heulend nach Hause gegangen. Die 45-Jährige arbeitet seit 20 Jahren in ihrem Beruf. Noch nie, so sagt sie, habe sie so wenig Zeit für die Patienten gehabt wie heute. "Früher war ich in der Intensivstation für zwei Patienten zuständig, heute sind es drei oder vier." Es bleibe kaum Zeit, sich zu den Patienten zu setzen, ihre Hand zu halten, mit ihnen zu reden. Oft schaffe sie es nicht einmal, sie komplett zu waschen. "Ich muss ja zwischendrin Leben retten", sagt sie. Anja Voigt kann es nicht oft genug betonen: "Ich will so nicht arbeiten."

Doch die Situation in den Berliner Kliniken lässt es derzeit nicht anders zu. "In Berlins Kliniken fehlen etwa 3000 Pflegestellen", sagt Lucy Redler, eine der Sprecherinnen des "Berliner Bündnisses für mehr Personal im Krankenhaus". Krankenschwestern und Pfleger, aber auch Ärzte wollen diese Missstände nicht länger hinnehmen. "Wenn der Gesetzgeber nicht handelt, tun wir es", unterstreicht Redler. Am Donnerstag starteten deshalb das Bündnis und die Gewerkschaft Verdi ein Volksbegehren "für gesunde Krankenhäuser". Gefordert wird ein Landesgesetz, mit dem die Gesundheitsversorgung der Berliner und die Finanzierung der Krankenhäuser verbessert werden sollen.

Das Ziel: Mehr Personal durch feste Mindestvorgaben im Landeskrankenhausgesetz und eine Mindestquote von Investitionen, die das Land Berlin übernehmen müsse. Außerdem sollen die Hygienevorschriften für Reinigungskräfte ergänzt werden. Das geforderte Gesetz zur Verbesserung der Patientensicherheit soll nicht nur Transparenz über die Einhaltung von Qualitätsanforderungen und Personalvorgaben schaffen, so die Initiatoren. Es soll auch Konsequenzen festschreiben, wenn dies nicht erreicht werde.

Initiatoren streben einen Volksentscheid an

Innerhalb von sechs Monaten wollen die Akteure 20.000 Unterschriften für ein Volksbegehren sammeln. Sollte die Politik die geforderten Ziele nicht umsetzen wollen, streben die Initiatoren einen Volksentscheid an: In diesem zweiten Schritt müssten mindestens sieben Prozent der Wahlberechtigten unterzeichnen, also mehr als 170.000 Unterstützer. Ergibt die erneute Abstimmung im Abgeordnetenhaus wieder eine Ablehnung, kommt es zum Volksentscheid. Er ist erfolgreich, wenn die Mehrheit der Abstimmenden und mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten dem Anliegen zugestimmt haben.

"Wir machen das nicht länger mit", kündigen die Pflegekräfte an. Der Pflegenotstand habe auch weitreichende Folgen für die Sicherheit der Patienten, warnen Pfleger wie Ärzte. Ein erhöhtes Infektionsrisiko, Behandlungsfehler und schlechtere Hygiene könnten tödliche Auswirkungen haben. Zudem könne der Beruf nur über bessere Arbeitsbedingungen wieder attraktiver werden.

Einer, den die schwierigen Bedingungen nicht abgeschreckt haben, ist Valentin Herforth. Der 22-Jährige ist im dritten Ausbildungsjahr an der Wannsee-Schule, er arbeitet seit zweieinhalb Jahren in der Pflege in verschiedenen Krankenhäusern. Sein Fazit: "Es ist überall das Gleiche: Kollegen fehlen." Valentin Herforth findet, dass er "einen unglaublich schönen Beruf gewählt hat". Die Menschen, die krank werden, befänden sich in Extremsituationen. "Daraus ergeben sich intensive Begegnungen und intensive Gespräche", sagt er. "Ich wünsche mir das noch viel mehr."

Möglich werde das aber nur, wenn genügend Pflegepersonal eingesetzt ist. Das kostet zusätzlich Geld. Für ein Anliegen, das es dem Land Berlin wert sein sollte, meinen die Initiatoren des Bündnisses. Sollte der Gesetzentwurf umgesetzt werden, entstünden dem Land nach ersten Berechnungen der Senatsverwaltung Kosten von rund 160 Millionen Euro jährlich. Auf die Kliniken kämen Mehrbelastungen von ungefähr 225 Millionen Euro zu. Diese würden jedoch bei den Investitionen entlastet. Denn bislang gaben sie Geld der Krankenkassen auch für Investitionen statt für zusätzliches Personal aus. Das Land, so sieht es der Gesetzesentwurf vor, solle seine Förderung der Investitionen erhöhen.

Senatorin Kolat unterstützt die Forderungen

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) unterstützt die Forderungen nach mehr Personal und Investitionen. "Das Pflegepersonal ist in den Krankenhäusern, aber auch in Pflegeheimen jahrelang sträflich vernachlässigt worden", sagte sie am Donnerstag. "Die Forderung nach verbindlichen Personalschlüsseln für alle Pflegebereiche ist berechtigt." Die Senatorin kündigte eine Bundesratsinitiative an: Krankenkassen und Krankenhäuser sollen zu Personalvorgaben verpflichtet werden, die für alle Bereiche gelten.

"Es muss ihnen dann auch ermöglicht werden, die höheren Kosten für das Pflegepersonal vollständig aus den von den Krankenkassen gezahlten Entgelten zu refinanzieren", so Kolat. Auch die Forderung nach mehr Investitionen sei berechtigt. "In der Vergangenheit hat das Land seinen Krankenhäusern zu geringe Investitionspauschalen gezahlt", sagte die Senatorin. Mit dem Doppelhaushalt 2018 und 2019 habe Rot-Rot-Grün die Trendwende eingeleitet: Die Investitionspauschale erreiche mit 140 Millionen Euro in diesem Jahr und im nächsten Jahr mit 160 Millionen Euro den Bundesdurchschnitt. Danach werde sie weiter steigen.

"Ich hoffe, dass die Politik endlich reagiert", sagt Daniel Reuter, Pfleger im Jüdischen Krankenhaus. Seit 14 Jahren ist er in seinem Beruf. "Früher habe ich auf einer internistischen Station gearbeitet", erzählt er, "da war ich mit 23 Patienten im Nachtdienst alleine und oft sind mehrere Patienten in einer Schicht verstorben." Irgendwann habe er resigniert und sich gesagt: Das kann ich nicht mehr mittragen. Er wechselte zur Rettungsstelle, vor acht Jahren. "Auch dort erlebe ich untragbare Zustände. Dass die Patienten vier, sechs oder acht Stunden warten, ist beinahe der Regelfall." Eine menschenwürdige Rettungsstelle sei derzeit nicht möglich. "Ich gehe jeden Tag mit Freude zur Arbeit, aber ich gehe frustriert nach Hause", sagt der 34-Jährige. "Wir stecken mittendrin im Pflegenotstand."

