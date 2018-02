Schwangeres Schäfchen aus Berliner Streichelzoo entführt und geschlachtet - Wer macht denn sowas?

Foto: Reto Klar

Direkt vom Kurfürstendamm in Berlin: Molle und Korn. Der Podcast von der Berliner Morgenpost.

Das schwangere Schäfchen Rosé ist aus einem Neuköllner Streichelzoo gestohlen und dann auch noch ziemlich professionell geschlachtet worden. Diese Tat macht einige sprachlos - aber nicht Sebastian und Emina. Sie fragen sich: "Wer macht sowas?"

Außerdem sprechen die Redakteure über die Angriffe auf BVG-Mitarbeiter, Rettungssanitäter und Polizisten. Was der Grund für diese stumpfe, sinnlose Gewalt sein könnte: Sebastian und Emina haben da verschiedene Thesen.

Ach ja, interessant war auch diese Nachricht: Berlin will seine Touristen kultivieren. Mit dem Tourismuskonzept 2018+. Kurz gesagt: Mehr Kunst statt Junggesellenabschiede, mehr Kultur statt Pöbeltourismus. Hört sich klasse an, denn pöbeln können wir selber - so is nun ma die Berliner Schnauze!

Mit der aktuellen Ausgabe gibt es "Molle und Korn" übrigens schon ein Vierteljahr. Kinder, wie die Zeit vergeht! Da wird es mal Zeit für eine kleine Feier: Emina und Sebastian planen jedenfalls schon mal die Spezialausgabe: "die große Ringbahn-Show". Einmal mit der S-Bahn rund um unsere Lieblingsstadt Berlin. Stay tuned!, wie man im Privatradio sagt. Die Facebook-Einladung kommt bestimmt! Zum Wohl!

