Der Frühling gibt in Berlin nur ein kurzes Gastspiel

Berlin. Strahlend blauer Himmel, Temperaturen bis zu sieben Grad: Zum Start in den Februar zeigt sich die Hauptstadt am Donnerstagvormittag beinahe frühlingshaft. Doch der Schein trügt. Bereits in der Nacht zu Freitag kommt der Frost zurück nach Berlin und Brandenburg.

Zwischen Prignitz und dem Havelland kommt es in der Nacht zu einzelnen Schneeschauern, das Quecksilber geht auf Werte zwischen -2 und 1 Grad zurück. Zwischenzeitlich kann es glatt sein, so die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Die Rückkehr des Winters setzt sich auch am Freitag fort: Es bleibt bedeckt, zeitweise kann es regnen - und in der Nacht zu Sonnabend fällt teilweise Schnee. Am Sonnabend fallen die Temperaturen auf 3 bis 6 Grad bei starker Bewölkung und örtlichem Schneeregen. Am Sonntag schließlich gibt es nur noch 0 bis 3 Grad.

Am Wochenende dürfte dies zu einem Ansturm von Wintersportlern in den Ski- und Rodelgebieten führen, denn bis zum Sonntag rechnen die Meteorologen im Bergland mit Schneefällen und Temperaturen unter null Grad.

Ersten Prognosen zufolge startet die kommende Woche trockener. Dann ist allerdings auch ein weiteres Absinken der Temperaturen zu erwarten, so dass Winterjacken, Schals und Handschuhe wieder verstärkt zum Einsatz kommen dürften.

