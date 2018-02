Das sind die besten Lieferdienste in Berlin

Berlin. Die Online-Bestell-Plattform lieferheld.de hat die besten Bringdienste Deutschlands gekürt - und Berliner Restaurants liegen im bundesweiten Städtevergleich ganz weit vorn. Insgesamt fünf Berliner Geschäfte schaffen es unter die Top Ten.

Ganz oben landet "Funa Sushi" an der Brückenstraße in Oberschöneweide. An Position 4 folgt "China Ecke Mauer" an der Waltersdorfer Chaussee in Rudow. Die "Myaki Sushi Lounge" an der Boxhagener Straße in Friedrichshain schafft es auf Rang 6. Ebenfalls in der Liste der besten 10 vertreten sind die Berliner Läden "Habba Habba" und "Burgerrecht".