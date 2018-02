Berliner Senat erwägt Böller-Verbot in Teilen der Stadt

Berlin. An Silvester verwandeln sich einige Berliner Kieze in No-Go-Areas. In den Tagen um den Jahreswechsel werden Polizisten mit Feuerwerkskörpern angegriffen, es kommt zu schweren Verletzungen durch Böllerunfälle, und der explosionsartige Anstieg der Feinstaubbelastung durch die Knallerei verpestet die Luft. Gute Gründe, um ein Böller-Verbot in Erwägung zu ziehen.

Linke-Politiker Hakan Taş hatte vor dem Jahreswechsel bereits laut über ein stufenweises Böllerverbot in der Berliner Innenstadt nachgedacht. "Auf Traditionen, die und am Ende allen schaden, sollten wir verzichten", sagte Taş. Nun scheint der Senat ernst zu machen mit einer Einschränkung der Silvester-Böllerei. Er beobachte in dieser Hinsicht einen Stimmungsumschwung in der Stadt, sagte Grünen-Politiker Benedikt Lux der rbb-Abendschau.

Die Innenverwaltung sei derzeit mit den Bezirken im Gespräch. Gemeinsam suche man Lösungen, um die Silvester-Böllerei einzuschränken. Ein komplettes Verbot soll es jedoch nicht geben. Dies wäre rechtlich auch schwer durchsetzbar. Zuletzt war die Stadt Stuttgart mit einem Böllerverbot vor Gericht gescheitert.

Der Senat und die Bezirke erwägen laut Lux Böller-Verbote in bestimmten Bereichen der Stadt. Auch die Verkaufszeiten vor Silvester könnten verkürzt werden. In der Silvesternacht war es in Berlin zu mehreren gravierenden Vorfällen mit Feuerwerk gekommen. So hatte eine Silvesterrakete das Seitenfenster eines Rettungswagens durchschlagen und war im Innenraum explodiert. Auch Streifenwagen der Polizei waren mit Böllern angegriffen worden.

( tok )