Eine Ratte läuft, aufgeschreckt durch die Aufräumabeiten der Berliner Stadtreinigung (BSR), über einen Gehweg in Berlin (Archivbild)

Mehrere Millionen Ratten leben in Berlin. Doch Schädlingsbekämpfer rücken in der Hauptstadt immer häufiger aus.

Schädlingsbekämpfung Den Ratten in Berlin geht es an den Kragen

Berlin. Den oft unbeliebten Nagetieren geht es an den Kragen: Im vergangenen Jahr sind Schädlingsbekämpfer in Berlin nach offiziellen Daten gut 10.000 Mal gegen Ratten ausgerückt. Das teilte eine Sprecherin des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Damit setzt sich der Trend der Vorjahre weiter fort: 2014 hatte es noch rund 7400 Bekämpfungen gegeben, 2016 bereits 9114.

Zwei Entwicklungen führten nach Einschätzung der Behörden zu dem Anstieg, wie Lageso-Sprecherin Silvia Kostner mitteilte. Ein Problem hat mit einer Verwahrlosung von Grünanlagen zu tun: Insbesondere Flächen mit bodendeckenden Pflanzen würden immer weniger gepflegt, weil dafür das Personal in den Bezirken fehle - beziehungsweise weil es nicht ausreichend Geld für eine Beauftragung der Arbeiten gebe, erklärte Kostner. Sie betonte: "Dort, wo Bodendecker zurückgeschnitten wurden, tritt auch kein Rattenbefall mehr auf."

Hinzu kommt, dass Gesundheitsämter verstärkt von Rattenbefall erführen, so Kostner. Sie nennt einen Zusammenhang auch mit Presseberichten der vergangenen Jahre. Ein Gesundheitsamt habe zum Beispiel alle bekannten Hausverwaltungen angeschrieben und auf die Anzeigepflicht von Rattenbefall hingewiesen. "Dadurch hat sich auch die Anzahl der bekanntgewordenen Bekämpfungen erhöht", so Kostner.

Berliner Wasserbetriebe setzen Schlagfallen ein

Während Schädlingsbekämpfer in der Regel auf den Klassiker - Rattengift - setzen, erproben die Berliner Wasserbetriebe daneben auch andere Mittel, um die unerwünschten Gäste in der Kanalisation umzubringen. Dazu gehören etwa Schlagfallen. Dabei bricht ein Bolzen Ratten das Genick. Die Wasserbetriebe stocken ihren Bestand an diesen Fallen leicht auf, von 12 auf 20, wie Sprecher Stephan Natz erklärte.

Eine Rattenfalle hängt in einem Gully

Foto: dpa

Auch kämen vermehrt High-Tech-Giftköderboxen bei den Wasserbetrieben zum Einsatz: Statt wie bisher 10 gebe es künftig 30. Dabei wird Rattengift unter einer Glocke abgegeben: Steigt der Wasserpegel, schließt sich diese - Köder und Wasser kommen nicht in Berührung. Die Giftboxen wie auch die Schlagfallen sollen auf mehrere Schwerpunktorte in den Kanälen Berlins verteilt werden, erläutert Natz. Ziel sei es, die Technik mit den Herstellern zu optimieren und das Vorgehen effizienter zu machen. Im Vergleich zu einer normalen Giftbox, die oberirdisch etwa im Park aufgestellt werden kann, kosteten die neuartigen Boxen für Kanäle 100 mal so viel.

In Berlin gibt es laut Lageso vor allem Wanderratten, seltener die etwas kleineren Hausratten. Ihre genaue Zahl ist unbekannt, nach Schätzungen könnten es mehrere Millionen sein. Die Tiere sind als Überträger von Krankeitserregern wie Salmonellen gefürchtet.

( dpa )