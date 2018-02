Leichtathletik Piotr Lisek schlägt in Cottbus den Weltmeister

Cottbus. Der Pole Piotr Lisek hat den Stabhochsprung beim Meeting in Cottbus gewonnen. Der Vorjahressieger und Hallen-Europameister übersprang am Mittwoch vor 2000 Zuschauern in der ausverkauften Lausitz-Arena 5,83 Meter und ließ damit Freiluft-Weltmeister Sam Kendricks hinter sich. Der US-Amerikaner sprang bei seinem Saisonauftakt 5,78 Meter. Im Vorjahr hatte er jeden seiner Wettkämpfe gewonnen. Als Dritter übersprang der Hallenweltmeister von 2014 Konstadinos Filipidis aus Griechenland 5,73 Meter.

Beim Hochsprung der Frauen wurde die WM-Vierte Marie-Laurence Jungfleisch aus Stuttgart mit einem Sprung über 1,88 Meter Dritte. Den Wettkampf dominierte Julia Levchenko aus der Ukraine. Die Vize-Weltmeisterin kam im ersten Versuch problemlos über 1,97 Meter und scheiterte erst an der Marke von zwei Metern. Auf Platz zwei kam die Kroatin Ana Simic, die 1,91 Meter schaffte.

( dpa )