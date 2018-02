Auto oder Zug: Wann sich ein Umzug lohnt

Berlin. Etwa einer von 15 Bewohnern zieht in Berlin jedes Jahr um, in Brandenburg ist es sogar jeder Zwölfte. Doch wohin lohnt ein Umzug? Besser in die Berliner Innenstadt oder ins Brandenburger Umland? Und was kostet der Spaß überhaupt?

Ein neuer Online-Rechner soll Umzugswilligen nun bei der Orientierung helfen. Wohn- und Mobilitätskostenrechner, kurz WoMoKo, heißt die Anwendung, die von den Ländern Berlin und Brandenburg in Auftrag gegeben und vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) entwickelt wurde. Dass der VBB als Dachverband des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Region mit im Boot sitzt, hat einen Grund: Bei der Entscheidung für einen Wohnstandort, so der VBB, spielten nicht nur die Höhe der Miete oder der Kaufpreis eine Rolle. Sondern auch die Kosten für Mobilität, die beim Pendeln zum Arbeitsplatz entstehen. "Mobilität und Wohnen gehören zusammen", sagte VBB-Chefin Susanne Henckel bei der Vorstellung am Mittwoch.

Konkret berechnet die Anwendung, welche Kosten für Miete und Mobilität an einem jeweiligen Wohnort monatlich entstehen. Der Nutzer gibt erst einmal an, aus wie vielen Mitgliedern sein Haushalt – Kinder und Erwachsene – besteht. Dann wird der gewünschte Wohnort ausgewählt, und ob es sich dabei um eine Wohnung oder ein Haus, ein Objekt zur Miete oder zum Kauf, in Bestand oder einen Neubau handeln soll. Schließlich werden noch ein oder mehrere Arbeitsorte angegeben, außerdem die Zahl der Pkw beziehungsweise der ÖPNV-Jahreskarten pro Haushalt. Einzelne Posten wie Höhe der Miete oder Kosten für das Fahrzeug können im Nachhinein verändert werden, falls bekannt.

Daten sollen fortlaufend aktualisiert werden

Der Anwendung liegen Richtwerte zugrunde. Für Miet- und Kaufkosten wurden 744 sogenannte Wohnkostenzonen gebildet, etwas mehr als die Hälfte davon in Berlin. Die jeweiligen Durchschnittskosten in den Einheiten lieferte ein Hamburger Forschungsinstitut dem VBB zu. Die Kosten für den ÖPNV ergeben sich aus den Tarifen des VBB, die Pkw-Kosten stammen vom ADAC. Die sich ständig ändernden Daten, etwa auf dem Wohnungsmarkt, werden laut VBB fortlaufend aktualisiert.

Trotz der nicht immer akkuraten Werte taugt der Rechner als Orientierung beim Wohnortvergleich. So kann es für einen Zwei-Personen-Haushalt mit einem Pkw und einem ÖPNV-Ticket kein Unterschied sein, ob man in Pankow-Weißensee oder im brandenburgischen Neuenhagen, in Spandau oder in Reinickendorf wohnt (siehe Grafik). Andere Beispiele zeigen aber auch, dass es günstiger sein kann, in der Innenstadt zu wohnen, wenn man auf sein Auto verzichtet, als mit Auto im Berliner Umland zu leben. "Der WoMoKo zeigt, ob es preiswerter ist, eine Wohnung in der Innenstadt oder ein Haus am Stadtrand zu haben", sagte Berlins Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne). Ein wenig darf der Rechner auch als Unterstützung für die eigene Sache gesehen werden, schließlich versuchen beide Länder, allen voran Berlin, ihren Bewohnern die Nutzung von Bus und Bahn schmackhaft zu machen und so die Zahl der Autos auf den Straßen zu reduzieren.

Auch Brandenburg will werben. Das neue Serviceangebot unterstütze auch "unser Ziel, die Städte zu entwickeln, die etwa eine Bahnstunde von Berlin entfernt sind, die sogenannte Städte in der zweiten Reihe", sagte die Staatssekretärin für Infrastruktur, Ines Jesse (SPD). Noch sind die äußeren Ränder Brandenburgs nicht im Rechner vertreten, sie sollen aber folgen. 150.000 Euro haben sich beide Länder das Projekt bislang kosten lassen.

Berlin und Brandenburg folgen dem Beispiel anderer Städte. So gibt es unter anderen in Hamburg einen WoMoKo. Seit dem Launch im September hätten bereits 23.500 Nutzer zugegriffen, sagte ein Sprecher, man sei sehr zufrieden. Anders als beim VBB-Modell, wählt man in Hamburg nur seinen Arbeitsplatz aus und bekommt dann auf einer Karte die Kosten für Wohnen und Mobilität in den einzelnen Gebieten angezeigt.

Den Wohn- und Mobilitätskostenrechner findet man im Netz unter vbb.de/womoko