Woidke stellt sich vor Cottbus: "Weltoffene Stadt"

Potsdam. Nach den Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Flüchtlingen in Cottbus hat sich Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) vor die Stadt gestellt. "Cottbus ist eine moderne, weltoffene Stadt", sagte Woidke am Mittwoch in Potsdam am Rande der Landtagssitzung vor Journalisten. Zugleich betonte er, dass Cottbus für die Aufnahme von Flüchtlingen mehr unternommen habe als viele andere Kommunen. Das derzeit überzeichnete, schlechte Image werde der Stadt nicht gerecht.

Die deutliche Mehrheit der Menschen in Cottbus habe nichts mit Rechtsextremisten oder Gewalt gegen Flüchtlinge zu tun, sagte Woidke. Es gebe allerdings auch einen harten Kern von Rechtsextremisten. Es sei zu Gewalt gegen und von Flüchtlingen gekommen. Es dürften aber keinerlei Straftaten akzeptiert werden. "Die Null-Toleranz-Strategie muss auch in Cottbus durchgesetzt werden", betonte Woidke.

Das Land hatte zuvor bereits angekündigt, mit Hilfe der Bereitschaftspolizei die Zahl der Polizeistreifen in Cottbus zu verstärken. Zudem soll die Sozialarbeit an den Schulen verstärkt werden. Gleichzeitig werden bis auf weiteres keine weiteren Flüchtlinge mehr aus der Erstaufnahme des Landes nach Cottbus verteilt.

( dpa )