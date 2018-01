Feuerwehrleute vor einem Wohnhaus in der Exerzierstraße in Berlin.

Brände Feuer in Hinterhaus: Sieben Menschen in Klinik

Berlin. Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Gesundbrunnen sind sieben Menschen verletzt worden. "Sie atmeten vermutlich giftigen Rauch ein und werden nun versorgt", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Brand brach am Mittwochmorgen in einem Hinterhaus in der Exerzierstraße aus. Auch benachbarte Wohnungen wurden geräumt. Die Rettungskräfte brachten demnach 11 Menschen in Sicherheit. Wie es zu dem Feuer kam, stand zunächst noch nicht fest.

( dpa )