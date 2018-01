Angriffe auf Polizisten: „Aggression gilt oft dem Staat“

Szene an einem 1. Mai in Berlin

Berlin. Warum werden Feuerwehrleute, Polizisten und Beschäftigte der BVG immer wieder angegriffen? Was treibt Gaffer bei Blaulichteinsätzen an? Marcel Kuhlmey (50) ist Experte – bei ihm studieren Polizisten für den gehobenen Polizeidienst und Studenten im Sicherheitsmanagement. Er ist Vizepräsident der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

Herr Kuhlmey, nach Polizei und Feuerwehr meldet nun auch die BVG eine steigende Gewaltbereitschaft gegenüber ihrem Personal. Was treibt diese Täter an?

Marcel Kuhlmey: Es ist eine ähnliche Entwicklung wie bei Feuerwehr und Polizei. Früher sah man Einsatzkräfte vor allem als Helfer an, heute wissen wir aus Studien zu Angriffen auf Polizisten, dass der Großteil der Täter gar nicht die angegriffenen Beamten persönlich meint, sondern dass dahinter oft Wut steht oder auch die generelle Angst vor staatlichen Organen. Vielleicht, weil jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das gilt beispielsweise auch für Beschäftigte der BVG.

Busfahrer werden angegriffen, weil man sie als "Staatsdiener" interpretiert?

Ja, es scheint so. Bei Feuerwehr und Polizei gibt es noch einen weiteren Grund, der für Aggressionen sorgt – Blaulicht und Martinshorn. Es gibt Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Düsseldorfer Altstadt, die ja gerade im Sommer oft voller Menschen ist, die Alkohol trinken und feiern. Die Feuerwehr wurde dort immer wieder heftig angegriffen, wenn sie mit Blaulicht und Martinshorn in die Straßen fuhr, um jemandem zu Hilfe zu kommen. Gerade alkoholisierte Personen begannen, an den Rettungswagen zu rütteln und dergleichen. Inzwischen laufen die Retter zu Fuß in die Altstadt und es gibt weniger Angriffe.

Gibt es solche Erfahrungen auch in Berlin?

Ja, etwa bei Demonstrationen. Wenn wir früher am 1. Mai mit Blaulicht und Martinshorn nach Kreuzberg hineinfuhren, nahmen Steinwürfe und Aggressionen immer weiter zu. Inzwischen versuchen wir, solche "Sondersignale" möglichst zu vermeiden. Natürlich gibt es Situationen, in denen sie unverzichtbar sind. Gerade bei der Feuerwehr ist es aber teilweise noch üblich, die gesamte Anfahrt mit Blaulicht und Martinshorn zurückzulegen. Es ist ratsam, Einsatzkräfte darauf zu schulen, wo sie Blaulicht wirklich brauchen und wo nicht.

Woran liegt es, dass die Gewalt zwar zunimmt, die gemeldeten Zahlen andererseits zurückgehen?

Ein Grund kann sein, dass nur noch wirklich schwere Angriffe angezeigt werden, während kleinere Störungen unter den Tisch fallen. Ich halte das aber für ein falsches Signal an die Täter. Anzeigen sind außerdem wichtig, um statistische Zahlen zu erhalten, die die reale Situation abbilden. Viele Delikte kann man heute online anzeigen, ohne viel Aufwand.

Brauchen wir härtere Strafen?

Nein, ich denke, die Gesetze reichen aus. Wichtig ist aber zum einen, dass die Täter auch schnell verurteilt werden, sodass sie einen Zusammenhang zwischen Tat und Urteil erkennen. Dafür ist es wiederum wichtig, Täter überhaupt erst einmal zu überführen. Dort tut gerade die BVG mit ihrer Videoüberwachung schon viel. Das Personal sollte aber auf jeden Fall in Deeskalationstechniken geschult sein und auch im richtigen Verhalten in Notsituationen.

Ein weiteres Phänomen sind Gaffer, die teilweise massiv stören. Wird das mehr?

Statistisch gibt es keine verlässlichen Zahlen, aber dem Gefühl nach hat das Phänomen zugenommen, seit es Smartphones und soziale Netzwerke gibt. Wenn solche Bilder dort geteilt werden, erreichen sie schnell große Reichweite, was weitere Schaulustige anziehen kann. Auch traditionelle Medien tragen dazu bei, wenn sie Leser auffordern, Bilder und Berichte von Einsätzen zu machen.

Was können Einsatzkräfte gegen aufdringliche Schaulustige tun?

Oft wissen die Menschen einfach nicht, was gerade passiert. Wenn man ihnen deutlich macht, dass es sich um eine Notsituation handelt, dass der Platz gerade gebraucht wird, auf dem sie stehen, um eine Rettungsmaßnahme durchzuführen, wäre die Akzeptanz vielleicht manchmal größer.

Seit Jahresbeginn gibt es ein verschärftes Gesetz, das Gaffern und Störern härtere Konsequenzen androht. Wird das wirken?

Dass muss sich zeigen. Der bisherige Paragraf 113 zum "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" griff nur, wenn jemand einen Polizisten bei einer konkreten Handlung störte oder Widerstand dagegen leistete. Nach dem neuen Paragrafen 114 sind jetzt auch Foto- und Videoaufnahmen zum Beispiel bei Unfällen verboten. Und es kann theoretisch auch jeder bestraft werden, der Einsatzbeamte, Helfer oder auch Mitarbeiter des Katastrophenschutzes angreift. Doch während man Foto- und Videoaufnahmen vor Gericht beweisen kann, wird es in anderen Fällen schwieriger. Etwa, wenn jemand abbremst, weil er gucken will: Theoretisch müsste man ihm den Vorsatz nachweisen, eine Amtshandlung zu stören.

Was kann jenseits des Gaffer-Gesetzes getan werden?

Es ist vor allem wichtig zu vermitteln: Die Minuten, bis Rettungskräfte vor Ort sind, können entscheidend sein. Es ist wichtig, dass eine Rettungsgasse gebildet wird, dass man beiseitefährt oder als Fußgänger weitergeht, wenn man nicht helfen kann. Um diese Einsichten zu vermitteln, sind die Medien gefragt, Kampagnen wie die des ADAC oder die Aktion des Berliner Senats mit dem Titel "Respekt? Ja bitte!". Außerdem sollten Einsatzkräfte die angemessene Ausstattung haben, sich zu schützen – das steht ja auch im Koalitionsvertrag der Berliner Regierung.

Warum gaffen Menschen, statt entweder zu helfen oder weiterzugehen?

Wenn Menschen in der Gruppe stehen und zuschauen, geben sie oft unbewusst ihre Verantwortung an andere ab. Nach dem Prinzip: Wenn die anderen nicht helfen, warum ich? In der Wissenschaft nennt man das den "Bystander"-Effekt, der sich eigentlich auf Augenzeugen von kriminellen Übergriffen bezieht. Um die Situation aufzubrechen, gibt es Handlungsempfehlungen. Etwa, einzelne Menschen anzusprechen, sie aus der Anonymität holen, ihnen Aufträge geben. Dann handeln sie meist auch. Ähnlich lässt sich auch mit Gaffern verfahren. Bei dem Anschlag vom Breitscheidplatz haben wir gesehen, dass die sozialen Medien dabei nützlich sein können. Als die Berliner Polizei über Twitter und Medien aufforderte, nicht mehr zum Platz zu kommen, wurde das sehr gut befolgt. Diese Art Kommunikation ist auch eine Chance, die man ausbauen kann.

