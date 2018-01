Flughafenchef soll zu Unrecht doppelt verdienen

Der Mann, der als Chef der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg den Hauptstadtflughafen BER nach mehreren Fehlstarts betriebsbereit machen soll, ist immer noch Staatssekretär – wenn auch im einstweiligen Ruhestand. In dieser Konstellation erhält Engelbert Lütke Daldrup gleich zwei Einkommen: als Geschäftsführer der Flughafengesellschaft (FBB) und als ehemaliger hoher politischer Beamter im Dienste des Landes Berlin. Wie das ARD-Magazin "Report Mainz" berichtet, bewerten Staatsrechtler diese Praxis als rechtswidrig. Ihrer Ansicht nach erhält er das doppelte Gehalt zu Unrecht.

Senatssprecherin verteidigt die umstrittene Regelung

Als FBB-Chef verdient der 61-Jährige rund 400.000 Euro im Jahr, aufgrund der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand kommt laut ARD-Recherche monatlich ein Ruhegehalt von derzeit mehr als 1300 Euro hinzu. Senatssprecherin Claudia Sünder verteidigte am Dienstag die Regelung. Lütke Daldrup habe wegen des Interessenskonflikts nicht als Staatssekretär gleichzeitig die Flughafengesellschaft leiten können.

Kündigen wollte der Vertraute von Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) aber auch nicht. Aus zwei Gründen: Zum einen erwies sich der lukrative Posten als Flughafenchef in Berlin bislang als Schleudersitz. Zum anderen hätte Lütke Daldrup angeblich damit seine Beamtenpension verloren. "Es entbehrt jeder Grundlage, die Entscheidung des Senats als rechtswidrig zu bezeichnen", sagte Flughafensprecher Hannes Höhnemann auf Anfrage. Der Senat habe so entschieden, weil Lütke Daldrup in seiner neuen Position nicht einseitig die Interessen des Landes Berlin vertreten könne. "Am 17. März 2017 hat der Senat Herrn Lütke Daldrup ohne sein Zutun in den einstweiligen Ruhestand versetzt", so der Sprecher. Das sei der übliche Weg, wenn ein langjähriger Angehöriger des öffentlichen Dienstes in ein privatwirtschaftliches Unternehmen wechselt. Er bekomme 20 Prozent eines "erdienten Ruhestandsgehalts". Verzichte er auf den Mindestbetrag, würde dies die beamtenrechtliche Altersversorgung nach über 30-jähriger Tätigkeit im öffentlichen Dienst "gänzlich vernichten".

