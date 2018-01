Frau am Ostbahnhof sexuell belästigt

Berlin. Die Berliner Polizei hat einen Mann festgenommen, der am Ostbahnhof eine 24 Jahre alte Frau sexuell belästigt haben soll. Der 39-Jährige soll ihr auf der Rolltreppe am Montagabend von hinten unter den Mantel in ihren Intimbereich gefasst haben, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Anschließend habe er sich in Richtung der Bahnsteige entfernt.

Beamte der Bundespolizei konnten den Tatverdächtigen am Bahnhof festnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ein. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,5 Promille. Nach ärztlicher Untersuchung wurde der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Erst vor rund eineinhalb Wochen war es zu zwei ähnlichen Fällen gekommen: Am Abend des 18. Januar fasste ein 40-jähriger Mann einer 24 Jahre alten Frau in der S-Bahn der Linie 3 zwischen den Stationen Jannowitzbrücke und Friedrichstraße unter den Rock. Am Morgen desselben Tages entblößte ein 33-Jähriger vor einer S-Bahn-Reisenden in der Linie 7 nach einem Wortgefecht sein Geschlechtsteil. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

( dpa )