Streit um Rundfunkgebühr - Frau erpresst RBB-Mitarbeiter

Anja F. verliest vor Gericht eine Erklärung. Gleich im ersten Satz beteuert die 54-Jährige, keine Reichsbürgerin zu sein. Das ist nicht unwichtig. Denn sie hat zuvor alles getan, wie eine Reichsbürgerin zu erscheinen.

Die Tat, für die sie zu einer Geldstrafe von 4800 Euro verurteilt wurde, nennt sich versuchte Erpressung. Es geht um Rundfunkgebühren, die Anja F. trotz vielfacher Mahnungen. nicht zahlen wollte. In einem Schreiben an zwei Verwaltungsratsmitglieder des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) vom 28. Oktober 2016 forderte sie die Zahlung von 8.191.000 Dollar. Ansonsten werde diese Forderung als Pfandrecht in ein weltweite Schuldnerverzeichnis eingetragen und das Geld eingetrieben. Das Scheiben war nach Meinung der Richterin "absolut im Stil der Reichsbürger".