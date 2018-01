Margarete Koppers wird Generalstaatsanwältin

Berlin. Bei der Berliner Polizei und dem Senat hat die Nachfolge-Suche für die ausscheidende Polizei-Vizepräsidentin Margarete Koppers begonnen. Die Ausschreibung für das Amt sei bereits vorbereitet worden, teilte ein Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag mit. "Sie wurde aus Respekt gegenüber künftigen Bewerberinnen und Bewerbern während des laufenden Gerichtsverfahrens zunächst zurückgestellt." Nun werde die Ausschreibung durch die Senatsinnenverwaltung "zeitnah" erfolgen.

Das Oberverwaltungsgericht hatte zuvor den Weg für die Ernennung von Koppers zur neuen Generalstaatsanwältin in der Hauptstadt frei gemacht. Sie soll laut Justizangaben ihren Posten zum 1. März antreten.

Das Auswahlverfahren für den Stellvertreter von Polizeipräsident Klaus Kandt werde etwa drei bis sechs Monate dauern, so Geisels Sprecher Martin Pallgen. Ausschlaggebend seien nach den allgemeinen beamtenrechtlichen Grundsätzen: Eignung, Befähigung und fachliche Leistung. "Die Bewerbung von Frauen ist ausdrücklich erwünscht."

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erklärte: "Es wird jetzt darum gehen, dem Polizeipräsidenten jemanden zur Seite zu stellen, der weiß, wovon er oder sie spricht." Nicht ganz frei von einem zweideutigen Unterton hieß es weiter: "Mit Margarete Koppers verlässt uns eine führungsstarke Persönlichkeit, die in den letzten Jahren ihre Spuren in der Berliner Polizei hinterlassen hat." Die GdP hoffe, "dass ihre fundierte Fachexpertise in der neuen Aufgabe als Generalstaatsanwältin zur kompletten Entfaltung kommt".

