Polizei sucht vermissten Rentner aus Pankow

Mit der Veröffentlichung eines Bildes bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach Artur Siegfried Barth. Der 81-Jährige verließ am 28. Januar 2018 gegen 15.15 Uhr das Seniorenheim in der Schonensche Straße in Pankow und wird seitdem vermisst.

Personenbeschreibung:

etwa 1,83 Meter groß

schlanke Gestalt

schlurfender Gang

weiß-graue Haare

weiß-grauer Bart (Mund- und Kinnbereich)

bekleidet mit dunkelblauen Jeans, schwarzen Turnschuhen und einer schwarzen Arbeiterjacke

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 1 Am Nordgraben 7 in Berlin- Reinickendorf unter der Telefonnummer (030) 4664-173317 sowie jede andere Polizeidienststelle.

( BM )