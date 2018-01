Senat berät auf Klausur über Schwerpunkte im neuen Jahr

Das Rote Rathaus in Berlin.

Berlin. Der rot-rot-grüne Berliner Senat will am Dienstag die Schwerpunkte seiner Arbeit im neuen Jahr abstecken. Bei dem Treffen im Roten Rathaus soll es unter anderem um den Wohnungs- und Schulbau, um Verkehrsprojekte und ein Tourismuskonzept gehen. Diskutieren wollen die Senatoren auch über Investitionsprojekte, die aus dem "Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt und Nachhaltigkeit" (Siwana) finanziert werden sollen. Der Topf ist dank Rekordüberschüssen aus dem vergangenen Jahr gut gefüllt. Schließlich soll es bei der Klausur um die Verwaltung gehen, in der es nach wie vor erhebliche Probleme gibt. Dazu zählen Personalmangel, ineffiziente Strukturen und Blockaden zwischen Landes- und Bezirksebene.

In der seit gut einem Jahr regierenden Koalition hatte es zuletzt Misstöne um den Wohnungsbau gegeben, wo das Bündnis seinen selbstgesteckten Zielen hinterherhinkt. Die SPD-Fraktion forderte mehr Anstrengungen der zuständigen Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke). Linke und Grüne stellten sich hinter die Senatorin und wiesen die Kritik an ihr zurück. Bei der Klausur dürfte es nun unter anderem um den umstrittenen Vorschlag der SPD gehen, eine Lenkungsgruppe für den Wohnungsbau bei Regierungschef Michael Müller (SPD) anzusiedeln.

( dpa )