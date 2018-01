Was will Berlin mit seinen Milliarden machen?

Die Stimmung im Lager der Koalition könnte besser sein, auch wenn Sozialdemokraten, Linke und Grüne vor ihrer ganztägigen Senatsklausur am Dienstag einige Verspannungen gelockert haben. Aber die Linke nimmt der SPD deren Attacken auf ihre Bausenatorin Katrin Lompscher übel. Die Grünen wundern sich über einige von SPD-Vertretern verbreitete Vorfestlegungen. Auch die wichtige Frage, wie viel des Überschusses von 2017 in Höhe von 2,1 Milliarden Euro Rot-Rot-Grün denn nun in die Tilgung der Schulden stecken möchte, war am Montag "noch im Fluss", wie es aus Senatskreisen hieß.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller und sein Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (beide SPD) haben sich festgelegt: Sie wollen vom Schuldenberg mindestens eine Milliarde abtragen. Den Linken ist das zu viel, sie drängen auf mehr Investitionen. Die Grünen stehen dazwischen und wollen sehen, was übrig bleibt, wenn alle Projekte der Koalition finanziert sind. Gleichzeitig eint alle Koalitionäre die Sorge, sie könnten den prall gefüllten Sonder-Investitionsfonds Siwana weiter aufblasen, ohne dass die Verwaltung beim sinnvollen Geldausgeben hinterherkomme.

Müller soll Lenkungskreis Wohnungsbau nicht leiten

Abgeräumt wurde ein Konflikt zwischen Müller und der grünen Wirtschaftssenatorin Ramona Pop. Zunächst erschien es Pop als Übergriff, dass Müller in seiner Senatskanzlei einen eigenen, eine Million Euro umfassenden Fonds für Tourismusprojekte samt eines Beirates aufbauen möchte. Immerhin hat Pop als zuständige Senatorin gerade ihr eigenes Tourismuskonzept den anderen Ressorts zur Mitzeichnung gegeben. Letztlich stimmte aber die Senatskanzlei den Plänen Pops zu. Pop schluckt die Kröte und akzeptiert den vor allem vom Hotel- und Gaststättenverband und seinem Chef Willy Weiland gewünschten Fonds beim Bürgermeister.

Beim Konfliktthema Wohnungsbau wird Müller aber wohl nicht in die Rolle des obersten Streitschlichters schlüpfen. So war der Regierende verstanden worden, als er ankündigte, sich zum Kopf einer Senatskommission machen zu wollen. Tatsächlich hatte Bausenatorin Lompscher Müller den Vorsitz eines "Lenkungskreises" zugedacht, der bei Konflikten zwischen Senatsressorts und/oder Bezirken vermitteln und entscheiden soll. Nachdem die SPD-Fraktion vergangenes Wochenende in einer Resolution deutliche Kritik an Lompscher übte und ihr vorwarf, nicht genügend für den Neubau zu tun, konterte die linke Ressortchefin und änderte ihren Vorschlag. In der neuen Vorlage ist sie es, die das oberste Gremium führt. In der Senatskanzlei sind sie nicht unzufrieden darüber, das schwierige Wohnungsbauthema doch nicht zu verantworten.

Müller überraschte mit Sanierungsplänen für Tempelhof

Wohnungsbau ist ein zentrales Thema

Lompscher will die Klausur nutzen, um die Schwierigkeiten beim Wohnungsbau aus ihrer Sicht darzustellen. Als Beispiel sollen ihr Baupläne im Pankower Ortsteil Buch dienen. Dort sind hart an der Grenze ins Brandenburger Umland über die Jahrzehnte Brachen so zugewachsen, dass sie mittlerweile als Wald gelten. Um diese Bäume fällen zu dürfen, müsste ein Bauherr eine zehnmal so große Ersatzfläche im Stadtgebiet nachweisen. Die gibt es natürlich nicht, so stellt die Bausenatorin in Richtung der für Umwelt zuständigen Kollegin Regine Günther (parteilos, für Grüne) die Frage, ob nicht das Waldgesetz geändert werden könne. Auch will Lompscher auf fehlende Verkehrsplanungen hinweisen, die detailliertes Nachdenken über neue Baugebiete bremsen.

Debatten dürfte es über Prioritäten für die Investitionsprojekte geben. Müller hat Parteifreunde und Koalitionspartner mit seinem Vorstoß überrascht, das Gebäude des Flughafens Tempelhof für mindestens 300 Millionen Euro zu sanieren und dafür schon jetzt eine dreistellige Summe bereitzustellen.

175 Millionen Euro für Grundstückskäufe

Die Grünen drängen auf genauere Pläne. Die Messegesellschaft müsse sich bereit finden, die realistischerweise nur für Ausstellungen und Events zu nutzenden Hangars zu vermarkten. "Tempelhof muss Geld verdienen", lautet die Forderung der Grünen. Dabei wurde ein Versuch in dieser Richtung gerade still und leise einkassiert. Das Bestreben, den "H2rund" genannten Gebäudeteil am Platz der Luftbrücke an einen privaten Investor für ein Gründungs- und Digitalzentrum zu vergeben, sind auf Eis gelegt worden. "Das machen wir jetzt selbst", hieß es aus Kreisen der Koalition. Nicht allen in der Koalition und auch nicht allen in Müllers SPD ist jedoch wohl dabei, viel Geld für Tempelhof in die Hand zu nehmen, ohne die Zukunft des ICC geklärt haben. Die Messe brauche schließlich keine Ausstellungshallen, sondern Kongresskapazitäten.

Beschlossen werden soll ein Fonds über 175 Millionen Euro, um damit Grundstücke für das Land anzukaufen. 50 Millionen davon sollen explizit für Gewerbeflächen reserviert werden. Etwa 150 Millionen will Rot-Rot-Grün auf Wunsch der Linken und von Teilen der SPD zurücklegen, um selbst S-Bahnwaggons zu kaufen, die nach einer geplanten Ausschreibung auf der Stadtbahn und den Nord-Süd-Linien fahren sollen.

Debatten wird es auch noch einmal um die Pläne zum Schulbau geben. Teile der Koalition sind nun doch nicht glücklich mit der Lösung, die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft HoWoGe mit den größeren Projekten zu betrauen und ihr auch die Grundstücke zu übertragen. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will die Kollegen von ihrer Idee überzeugen, ausgeschiedene Lehrer aus dem Ruhestand zurückzuholen, um die vielen Quereinsteiger an den Schulen zu coachen. Dazu braucht es neben Geld die Erlaubnis für die Pensionäre, ihren Zuverdienst über den bisher gestatten Rahmen von sieben Wochenstunden hinaus behalten zu dürfen.

