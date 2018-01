Kennzeichnungspflicht für Hunde und Katzen gefordert

Viele Berliner, die einen Hund oder eine Katze haben, kennen diesen Schreckmoment: Plötzlich ist das Tier verschwunden. Gut, wenn es mit einem Transponder gekennzeichnet und in einer Haustierdatenbank registriert ist. Sonst ist die Chance, den Mitbewohner zurückzubekommen, eher gering. Auch ein anderes Problem kommt häufig vor: Ein Hund hat einen Schaden verursacht oder sogar Menschen gefährdet, aber wer ist der Halter? Ist das Tier gekennzeichnet und registriert, kann der Verantwortliche in die Pflicht genommen und gegebenenfalls zur Rechenschaft gezogen werden. Doch es gibt in Deutschland keine einheitlich geregelte Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht, alle Bundesländer haben, wenn überhaupt, eigene Regelungen für die Heimtierhaltung. Auch die Zugriffsrechte auf die Daten sind nicht einheitlich. Das "Netzwerk Kennzeichnung und Registrierung (K&R)" will das ändern.

Ihm gehören etliche Tierschutzbeauftragte der Bundesländer, Tierärzte, Tierschützer, Vertreter der bereits existierenden Haustierregister sowie der Transpondertechnologie an. Im Februar vergangenen Jahres wurde das Netzwerk gegründet. Es hat Vorgaben für eine bundesweit einheitliche Kennzeichnung und Registrierung von Hunden und Katzen erarbeitet. Am Dienstagabend sollen die Forderungen und Lösungsvorschläge in Berlin Bundestagsabgeordneten vorgestellt werden. Auch Diana Plange, hauptamtliche Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin, nimmt an dem Treffen teil.

Die Fachleute sind sich einig: Eine bundeseinheitliche Gesetzgebung, die die Kennzeichnung und Registrierung von Hunden und Katzen regelt, könnte viele Tierschutzprobleme lösen, etwa auch den illegalen Welpenhandel eindämmen. "Hundezucht und Welpenhandel gehen häufig mit unkontrolliertem und teilweise illegalem Handel einher. Oft sind die Folgen Krankheiten und Parasiten bei den Tieren. Nur mit einem zuverlässig arbeitenden Rückverfolgungssystem kann man den seriösen Züchter in der EU vom illegalen Welpenhändler unterscheiden", sagte Jacques Grimanelli, Ex-Präsident der Datenbank "Europetnet".

Kosten für Tierheime könnten minimiert werden

Neben dem Schließen von Rechtslücken und der Möglichkeit, Fundtiere schneller an die Halter zurückgeben zu können, könnten damit auch Kosten minimiert werden. Die Tierheime müssten weniger ausgesetzte Tiere aufnehmen und tierärztlich betreuen, zudem wäre ein bundeseinheitliches und europaweit kompatibles System preiswerter zu betreiben als ein Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen. Gerade für Berlin ist diese Diskussion wichtig, denn hier existiert bislang gar kein amtliches Register. Vorgeschrieben ist bisher nur die Kennzeichnung von Hunden mittels Transponder. Mitarbeiter der Ordnungsämter verfügen über Geräte, mit denen sie die Chips auslesen können. Allerdings ändert sich die Rechtslage durch das neue Berliner Hundegesetz. Nach dem Inkrafttreten der Durchführungsverordnung zu dem Gesetz hat der Senat zwei Jahre Zeit, ein eigenes Hunderegister zu erstellen. Folglich müssen Alternativen geprüft werden – macht ein eigenes Register Sinn, oder wäre die Integration in vorhandene Register geeigneter?

Diana Plange hofft, dass sich die Bundesländer auf ein einheitliches System verständigen können, das auch überregionale Zugriffsrechte der Behörden auf die Daten vorsieht. Bislang steht alles noch am Anfang, auch die Frage der Technik. Es gibt bereits mehrere deutschlandweite Haustierregister, etwa vom Deutschen Tierschutzbund ("Findefix") oder vom Verein "Tasso". Wenn Halter ihr Tier dort eintragen lassen, geschieht das freiwillig. Existiert daneben ein amtliches Register, kann es zu doppelten Daten kommen.

Möglicherweise mehrere zehntausend freilebende Katzen in Berlin

Für Katzen ist in Berlin nicht nur die Registrierung, sondern auch die Kennzeichnung eine freiwillige Entscheidung des Halters. Experten halten eine Kennzeichnung und Registrierung aber nur bei Katzen für notwendig, die sich auch außerhalb von Haus oder Wohnung aufhalten. Und bei frei lebenden Katzen. Für diese Tiere möchte Diana Plange eine Datenbasis erstellen. Wie viele frei lebende Katzen gibt es in Berlin und wo sind die Brennpunkte? Schätzungen gehen von mehreren Zehntausend Tieren aus.

Die Tierschutzbeauftragte hat alle Tierärzte und die bekannten ehrenamtlichen Tierschützer, die Katzen auf eigene Kosten kastrieren lassen, angeschrieben. Es geht um das Leiden der Tiere, aber auch um die nicht unerheblichen Schäden, die frei lebende Katzen im Vogelbestand der Hauptstadt anrichten. Im Gegensatz zu vielen Städten und Gemeinden existiert eine Kastrationspflicht in Berlin bisher nicht, über das Für und Wider wird seit Jahren diskutiert. Um einen Bedarf für eine Kastrationspflicht zu ermitteln, ist eine solide Datengrundlage und Beschreibung der den frei laufenden Katzen entstehenden Leiden, Schmerzen und Schäden notwendig. Die Zahl der Berliner Hauskatzen ist ebenso wenig bekannt. Für Hunde ist die Datenlage besser. Rund 103.000 Hunde sind in Berlin gemeldet, nach Schätzungen von Landesbehörden kommen bis zu 150.000 nicht gemeldete Tiere hinzu.

Diana Plange ist bei dem Thema vor allem wichtig: Es geht um den Schutz von Mensch und Tier.