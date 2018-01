Wenn ein Geheimdienst plötzlich Löcher hat

Die Geschichte klingt absurd, ist aber vielleicht gar nicht so untypisch, wenn es um Geheimdienste geht: Ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) wirbt im Dezember 2010 und im März 2011 zwei, nun ja, ehrenamtliche Mitarbeiter an. Drei Jahre später lässt er sie – scheinbar ohne ersichtlichen Grund – auffliegen.

Getan haben soll das der inzwischen suspendierte BND-Mitarbeiter Mark M. Seit Montag muss sich der 45-Jährige wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen vor einem Moabiter Strafrichter verantworten. Der Oberregierungsrat ließ gleich zu Beginn über einen Verteidiger erklären, die Anklage sei falsch und er habe sich in keinerlei Hinsicht schuldig gemacht.

Den Ermittlungen zufolge traf sich Mark M. am 16. Oktober 2014 mit dem Mitglied des Bundestages Roderich Kiesewetter in einem Weinlokal in der Nähe des Bundestages. Kiesewetter war zu diesem Zeitpunkt noch Präsident des Reservistenverbandes. Zudem fungierte der ehemalige Generalstabsoffizier als CDU-Obmann des NSA-Untersuchungsausschusses. Letzterer soll Licht in die Spionagetätigkeit des US-Geheimdiensts NSA in Deutschland und die Zusammenarbeit der deutschen Dienste mit den USA und Großbritannien bringen.

Umso ernüchternder war für Kiesewetter vermutlich, was ihm Mark M. in dem Weinlokal erzählt haben soll: Dass zwei Personen aus der Führung des Reservistenverbandes, also aus seinem unmittelbaren Umfeld, für den BND arbeiten. Eine fatale Konstellation: Als Fürsprecher der Geheimdienste im Untersuchungsausschuss wäre er nicht mehr glaubwürdig, wenn man ihm Verstrickungen des Reservistenverbandes mit dem Nachrichtendienst vorwerfen könnte. Und es gab keinen Zweifel. Mark M., heißt es, habe die Personen auch beschreiben können: Der eine lebe in Wolfsburg; der andere sei im Reservistenverband für Finanzen zuständig.

Kiesewetter muss sofort gewusst haben, um welche Personen es sich handelt. In der Tat arbeiteten beide für den BND: Sie trugen die Tarnnamen TN T. und TN H., wurden beim BND als sogenannte nachrichtendienstliche Verbindung (NDV) geführt. Eine BND-Sachgebietsleiterin für interne Ermittlungen hatte am Montag vor Gericht noch eine weitere Bezeichnung parat: "Beschaffungswohnungsgeber", so die 45-jährige BND-Beamtin Tanja L.

Mark M. stritt Vorwürfe bei internen BND-Ermittlern ab

Es handele sich dabei um Menschen, die nicht für Informationen zuständig seien, sondern lediglich ihre Adresse zur Verfügung stellen, die dann von operativ arbeitenden Geheimdienstleuten genutzt würde. Beide seien nicht dafür eingesetzt gewesen, Informationen zu beschaffen, betonte die Beamtin – und wirkte sichtlich bemüht, die BND-Panne kleinzuhalten.

Den Ermittlungen zufolge sprach Kiesewetter im November 2014 im Paul-Löbe-Haus einen leitenden BND-Mitarbeiter wegen der beiden suspekten Personalien an. Am 24. November gab es ein Gespräch mit dem BND-Vizepräsidenten, der die Informationen bestätigte. Anfangs soll Kiesewetter den Namen des Informanten noch verheimlicht, ihn im Mai 2015 dann aber doch genannt haben: Mark M.

Nötig sei das nicht gewesen, sagte die Beamtin Tanja L. Im Amt sei man längst auf die Spur von Mark M. gekommen. Nicht zuletzt, weil er die beiden "Beschaffungswohnungsgeber" angeworben hatte. Bei einem Gespräch am 16. Juni 2015 stritt er die Vorwürfe ab. Wenig später wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, und es folgte die Suspendierung. Tanja L. kannte Mark M. schon durch ein Verfahren, das im Jahr 2012 lief. Damals wurde er verdächtigt, für einen russischen Geheimdienst zu arbeiten. Das habe ihm aber nicht nachgewiesen werden können, so die Beamtin. Sie glaube auch nicht, dass der Vorwurf richtig war.

Kiesewetter wird am 12. März als Zeuge erwartet. Den Posten als Chefaufklärers der Union im NSA-Untersuchungsausschusses gab er Anfang März 2015 auf. Anfangs noch mit der Begründung, es gebe außenpolitische Verpflichtungen. Später nannte er als Motiv die Aktivitäten des BND in seinem Umfeld. Er habe möglichen Zweifeln an seiner Unvoreingenommenheit im NSA-Untersuchungsausschuss entgegenwirken wollen, so Kiesewetter.

Offen ist immer noch, warum Mark M. den Obmann Kiesewetter am 16. Oktober 2014 über die beiden BND-Mitarbeiter informiert haben soll. Die Spekulationen reichen vom Wunsch, Kiesewetter warnen zu wollen, bis hin zur Einflussnahme eines russischen Geheimdienstes, in dessen Auftrag Mark M. gehandelt haben soll.