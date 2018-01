6300 Beamte in Berlin seit 2008 im vorzeitigen Ruhestand

Berlin. In den vergangenen zehn Jahren sind in Berlin mehr als 6300 Berliner Beamte in den vorzeitigen Ruhestand gegangen, obwohl sie die Altersgrenze für die Pensionierung noch nicht erreicht hatten. Ein Grund dafür war oft eine Dienstunfähigkeit, etwa wegen einer Krankheit. Das geht aus einer Antwort der Senatsfinanzverwaltung auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Derzeit befinden sich fast 9000 Beamte, die nicht bis zur offiziellen Altersgrenze für die Pensionierung arbeiteten, im Ruhestand.

Im vergangenen Jahr wurden 483 der knapp 57 000 Landesbeamten wegen Dienstunfähigkeit in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. In den Vorjahren waren es meist noch deutlich mehr: 570 (2016), 532 (2015), 602 (2014) und 880 (2013). Seit 2008 summiert sich die Zahl auf 6340.

Die meisten vorzeitig pensionierten Beamten waren Lehrer. Im vergangenen Jahr galt das für 175 verbeamtete Lehrer, 2016 waren es 227. Die Höchstzahl der vergangenen Jahre wurde 2013 mit 465 erreicht.

Bei den Polizisten waren es zuletzt 88 (2017) und 97 (2016) Betroffene. Fünf Jahre zuvor lagen die Zahlen um die 160.

In den Bezirksämtern gehen pro Jahr zwischen 50 und 70 Beamte vorzeitig in den Ruhestand. Bei den Gerichten sind es zwischen 20 und 50 Beamte, in den Gefängnissen zwischen 20 und 30. Bei der Feuerwehr und in den Senatsverwaltungen scheiden nur etwa 20 Beamte pro Jahr vorzeitig aus.

Aus den Tabellen der Senatsfinanzverwaltung geht auch hervor, wie viele Beamte aus der Dienstunfähigkeit wieder zur Arbeit geholt werden: fast immer sind das pro Jahr nur wenige einzelne Beschäftigte, die den Weg zurück ins Büro oder Klassenzimmer finden.

Luthe kritisierte: "Die Zahlen belegen eindrucksvoll, dass der Personalmangel bei der Polizei in Berlin hausgemacht ist. Mit einem funktionierenden Gesundheitsmanagement würde es gelingen, erheblich mehr dienstunfähige Beamte zu rehabilitieren und so erfahrene Beamte zurückzuholen, deren Expertise so dringend gebraucht wird."

Hier zeige sich, dass die Polizei-Vizepräsidentin Margarete Koppers "nicht in der Lage ist, das Gesundheitsmanagement so zu führen, dass die vorhandenen Personalressourcen im Interesse der Sicherheit optimal genutzt werden". Es werde klar, dass sich der Senat nicht genug dafür interessiere, seinen Beamten wieder zur Dienstfähigkeit zu verhelfen.

Berlin beschäftigt derzeit knapp 57 000 Beamte, die meisten davon sind Lehrer, Polizisten und Verwaltungsbeamte. Ungefähr gleich hoch dürfte derzeit die Zahl der pensionierten Beamten sein. Im laufenden Jahr sollte sie laut einer Prognose der Finanzverwaltung auf über 57 000 steigen - so dass es erstmals mehr pensionierte als aktive Beamte gibt.

Weil der öffentliche Dienst des Landes Berlin in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt schrumpfte und die Zahl der Beamten zusätzlich abnahm, weil neue Lehrer nicht mehr verbeamtet wurden, sank die Beamtenzahl von 68 700 (2007) auf unter 57 000 (2017). Gleichzeitig leben die Pensionäre im Durchschnitt immer länger: deren Zahl soll bis 2026 auf mehr als 65 000 steigen.

