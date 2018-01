Bezirksamt Reinickendorf: Pensionierungswelle reißt Lücken

Berlin. Christiane Golde und Sarah Thiele haben die Entscheidung nie bereut, eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im Bezirksamt Reinickendorf begonnen zu haben. Im Gegenteil. "Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich, hier habe ich die Nähe zu den Bürgern und gute Chancen nach den drei Jahren übernommen zu werden", sagt Sarah Thiele. Ihre Kollegin nickt.

Besonders ihre jetzige Station zaubert der Auszubildenden ein Lächeln ins Gesicht: Sarah Thiele arbeitet seit fast einem Jahr beim Standesamt und durfte dabei auch die eine oder andere rührende Trauung mitverfolgen. Bei der Urkundenstelle oder beim Sterberegister habe die 27-Jährige bislang ebenfalls sehr viel gelernt, sagt sie. Im Standesamt habe es ihr vor allem wegen des tollen Teams viel Spaß gemacht. Sie könnte sich vorstellen, nach der Ausbildung im Sommer 2019 dort zu arbeiten.

Christiane Golde geht es nicht anders. Die 27-Jährige hat bislang im Büro der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), beim Jugendamt und mit der Frauenvertreterin gearbeitet. Derzeit ist sie im Wohngeldamt eingesetzt und bearbeitet Erstanträge. Welche Station ihr am besten gefallen hat, kann sie nicht sagen. "Sie waren alle so unterschiedlich und sehr interessant", so Golde.

Die Personalsituation ist angespannt

Auszubildende wie Christiane Golde und Sarah Thiele benötigt das Bezirksamt Reinickendorf in den kommenden Jahren dringend. Denn die Personalsituation ist angespannt: In den nächsten vier Jahren scheiden 199 Mitarbeiter aus und in zehn Jahren werden 532 in Rente gehen – das ist ein Verlust von fast 37 Prozent. Nicht mit inbegriffen sind dabei Versetzungen und Sterbefälle.

Besonders in den Bereichen der technischen Dienste, innerhalb des Gesundheitsdienstes sowie im Sozial- und Erziehungsdienst scheiden nach Angaben von Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) viele Mitarbeiter aus. "Wir werden alles unternehmen, damit es zu keinen negativen Auswirkungen kommt", sagt Balzer. Das Bezirksamt habe bereits Maßnahmen getroffen. So werde eine Ausschreibung mindestens sechs Monate im Voraus erfolgen. Um eine optimale Übergabe zu gewährleisten, wird eine Stelle für einige Zeit doppelt besetzt.

60 Auszubildende werden derzeit im Bezirksamt in sechs Berufsgruppen ausgebildet: drei Vermessungstechniker, sechs Fachangestellte für Medien und Informationsdienste, ein Fachinformatiker für Systemintegration, 43 Verwaltungsfachangestellte und sieben Gärtner. Zudem wurde erstmalig in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Finanzen ein Ausbildungsplatz im Rahmen des dualen Studiums Bauingenieurwesen im Straßen- und Gartenbau besetzt. Ziel des Bezirksamtes sei es, alle Auszubildenden zu übernehmen. In den kommenden Jahren sollen statt 16 angehenden Verwaltungsfachangestellten 20 pro Jahrgang eingestellt werden. Für die Verbesserung der Qualität der Ausbildung hat der Bezirk 86.000 Euro vom Senat zur Verfügung gestellt bekommen. Das Bezirksamt zeigt sich offen, verstärkt duale Studenten auszubilden.

