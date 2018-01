Charlottenburger Schloss kommt auf Zwei-Euro-Stück

Berlin. So preiswert ist ein Schloss sonst eher selten zu haben, schon gar nicht, wenn es auf begehrtem Baugrund in der City West steht. Das Schloss Charlottenburg gibt es ab Dienstag aber bereits für zwei Euro, allerdings nur auf der Rückseite des offiziellen Zahlungsmittels. Die Zwei-Euro-Münze "Schloss Charlottenburg" ist die 13. Ausgabe der auf 16 Motive angelegten "Bundesländerserie".

Seit 2006 wird jedem Bundesland, das im jährlich wechselnden Turnus den Vorsitz im Bundesrat hat, eine Gedenkmünze gewidmet. Jedes Bundesland wählt hierzu ein Wahrzeichen aus. Aus der Vielzahl der Motive und Sehenswürdigkeiten der Stadt wählte Berlin das Charlottenburger Schloss aus. Die Stiftung Preußische Schlösser beschreibt es als "die größte und bedeutendste Schlossanlage der einstigen brandenburgischen Kurfürsten, preußischen Könige und deutschen Kaiser in Berlin."

Die Berliner Münze hat schon vor Monaten mit den Vorbereitungen für den Ausgabetermin und der Prägung der Münzen begonnen. Entworfen hat das Motiv der Berliner Münzgestalter und Medailleur Bodo Broschat.

Der Münzgestalter entwirft nicht zum ersten Mal eine 2-Euro-Münze

Die Beurteilung des Preisgerichts des Bundesamts für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV), dem das Münzwesen unterstellt ist, zur Arbeit Broschats lautet: "Der Entwurf zeigt den Hauptbau des Schlosses Charlottenburg in Berlin von der Ehrenhofseite. Die Arbeit besticht durch die perspektivische Annäherung an die von einer Kuppel bekrönten zentrale Achse des Schlosses. Der perspektivische Raum wird durch die seitliche Einstellung der beiden abstrahierten Portalfiguren verstärkt. Der Verzicht auf das Reiterstandbild im Innenhof fördert die Lesbarkeit des Hauptmotivs. Sehr überzeugend ist die hohe Detailgenauigkeit bei gleichzeitiger Klarheit der Zeichnung. Die Auswahl und Anordnung der Typografie unterstreicht den sehr ausgewogenen Gesamteindruck. Die Reliefarbeit verspricht eine wirkungsvolle und lebendige Umsetzung in die Prägung."

Broschat hat übrigens Übung in der Gestaltung solch kleiner Kunstwerke. Auch die Bremer Zwei-Euro-Münze aus 2006 "Rathaus mit Roland" trägt bereits seine Handschrift.