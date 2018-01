Verkaufsoffener Sonntag: Weniger Läden aber Handel zufrieden

Berlin. "Wir wollten heute unbedingt rausgehen, aber wussten bei dem schlechten Wetter nicht wohin", sagt Siegfried Meyer aus Pankow. Daher haben er und seine Frau Sybille das Alexa am Alexanderplatz angesteuert, um einen Teddybären für ihren Enkel zu besorgen. "Aber eigentlich gehen wir eher nicht sonntags einkaufen – das können wir auch unter der Woche ganz gut erledigen", sagt der Rentner.

Anders geht es da der 16-jährigen Marie. "Da hat man wenigstens mal genug Zeit." Nach der Schule und den Hausaufgaben habe sie unter der Woche meist keine Lust mehr, noch Besorgungen zu machen. Sie und ihre Klassenkameradin Anja haben an diesem Sonntag die Mall of Berlin angesteuert, um zunächst ein Oberteil zu kaufen. "Dann werden wir mal sehen, was wir noch finden", sagt sie.

In der City West ging es ruhiger zu

Mit dem Alexa, der Mall of Berlin, den Potsdamer Platz Arcaden oder dem Eastgate in Marzahn hatten die meisten Berliner Shoppingcenter an diesem Sonntag ab 13 Uhr geöffnet. Auch an der Steglitzer Schloßstraße konnte wie gewohnt eingekauft werden. Einzig in der City West ging es dieses Mal ruhiger zu. Zwar hatten die meisten Geschäfte und insbesondere die großen Ketten entlang von Kurfürstendamm und Tauentzien­straße geöffnet. Das KaDeWe blieb aber geschlossen.

Im Bikini-Haus stand man bis auf wenige Ausnahmen ebenfalls vor verschlossenen Türen. Und auch im Europa-Center hatte nur etwa die Hälfte der Geschäfte geöffnet. Darunter auch "Made in Italy". Auf 80 Quadratmetern verkauft Monica Brunello dort italienische Damenmode. Normalerweise stehe sie mit einem Mitarbeiter im Geschäft. "Heute schaffe ich es aber allein." Die Entscheidung, diesen Sonntag zu öffnen, habe sie relativ spontan getroffen.

Viele Geschäfte konnten kurzfristig nicht reagieren

Insgesamt haben an diesem verkaufsoffenen Sonntag deutlich weniger Einzelhändler mitgemacht als an anderen verkaufsoffenen Sonntagen. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, schätzt, dass es etwas mehr als 2000 Geschäfte waren. In der Regel sei es das Doppelte. "Wir wussten, dass dieser Sonntag unter erschwerten Bedingungen stattfinden wird", sagte er der Berliner Morgenpost.

Denn erst am vergangenen Dienstag hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin den verkaufsoffenen Sonntag per Eilentscheidung erlaubt. "Darum freue ich mich umso mehr, dass es mit der Unterstützung der Belegschaften in so vielen Fällen möglich war." Vor allem bei den großen Häusern sei das nur möglich gewesen, weil Betriebsräte und Mitarbeiter kurzfristig mitgezogen hätten.

"Die, die mitgemacht haben, sind zufrieden bis sehr zufrieden", lautete am späten Sonntagnachmittag Busch-Petersens Bilanz. Die Besucherfrequenz habe auf Vorjahresniveau gelegen. An einem halben Tag habe man den Umsatz eines ganzen Werktags gemacht.

Verdi: Sonntagsöffnung hat nachteilige Folgen für die Gesellschaft

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte gegen die Verordnung für die Sonntagsöffnungszeiten im ersten Halbjahr 2018 geklagt und vor dem Verwaltungsgericht zunächst recht bekommen. In einer Eilentscheidung hob das Oberverwaltungsgericht (OVG) am Dienstag den Beschluss der Vorinstanz auf. "Die Entscheidung stellt einen Schritt in Richtung der Abschaffung des arbeitsfreien Sonntags dar", sagte Susanne Stumpenhusen, Verdi-Landesbezirksleiterin. Das habe für die gesamte Gesellschaft, insbesondere die zahlreichen Beschäftigten im Einzelhandel, erhebliche nachteilige Folgen. Das Verfahren in der Hauptsache steht noch aus. Verdi will nun prüfen, ob sie das Verfahren weiter betreiben will, um eine anderslautende Hauptsacheentscheidung herbeizuführen.

Das Oberverwaltungsgericht hatte mit seiner Entscheidung auch die verkaufsoffenen Sonntage am 18. Februar und am 11. März wieder erlaubt. Für dann erwartet der Handelsverband, dass wieder so viele Geschäfte öffnen wie normal.

