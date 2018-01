Letzte BVG-Sneaker für 4370 Euro auf Ebay versteigert

Berlin. Die letzten BVG-Sneaker sind am Sonntag auf Ebay für 4370 Euro erfolgreich versteigert worden. Am Ende der Bieterfrist um 18 Uhr wurden für das Paar in der Größe 41 genau 2000 Euro, für die Schuhe in der Größe 44 sogar 2370 Euro geboten. "Wir freuen uns sehr, dass am Ende so viel Geld zusammengekommen ist. Es wird ein zu eins an die Kältehilfe übergeben", kündigte BVG-Sprecherin Petra Reetz an.

Bei einer Marketingaktion gemeinsam mit der BVG hatte Sportartikelhersteller Adidas in Berlin 500 Paare einer Sneaker-Sonderedition für 180 Euro pro Paar verkauft. Der Clou: In der Lasche ist ein Jahresticket für BVG eingenäht. Die Aktion sorgte weltweit für Aufmerksamkeit. Im Anschluss entschloss sich die BVG, die ihnen zur Verfügung gestellten Belegexemplare für einen guten Zweck zu versteigern.

Hunderte Sneaker-Fans frieren für den BVG-Turnschuh Trotz eisiger Kälte haben Hunderte die Nacht vor einem Schuhladen in Kreuzberg verbracht. Der Verkauf der adidas-Schuhe im BVG-Muster startete am Vormittag. Hunderte Sneaker-Fans frieren für den BVG-Turnschuh

