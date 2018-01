Endlich Polizeioberkommissarin – nach 13 Jahre Warten

Berlin. Stefanie Unglaube klopft sich auf die Schulter. "Endlich!" Gut 13 Jahre musste sie auf ihre erste Beförderung warten. Jetzt blitzen zwei silberne Sterne von der Schulterklappe ihrer Bluse und der Uniformjacke. "Es hat gedauert, bis ich kapierte: Ich bin dran", erzählt die frisch ernannte Polizeioberkommissarin. Die 36-Jährige gehört zu den 1100 Polizeibeamten, die in diesem Jahr allein bis April in eine höhere Besoldungsstufe aufsteigen.

Über ein Jahrzehnt lang ging es auf der Beförderungsleiter nicht mehr weiter bei der Berliner Polizei, jetzt ist das Geld dafür da und auch der politische Wille: "Erst war es nur ein Gerücht, das umging, dann plötzlich gab es tatsächlich einen Termin für die Ernennungen in unserer Direktion 5", sagt Stefanie Unglaube.

Zusammen mit 147 Kolleginnen und Kollegen nahm die in Friedrichshain-Kreuzberg tätige Streifenpolizistin bei einer Feierstunde im Saal von Schloss Britz ihre Urkunde entgegen: "Im Namen des Senats ernenne ich Frau Polizeikommissarin Stefanie Unglaube zur Polizeioberkommissarin", steht darauf. Unterschrieben ist das Dokument von ihrem Direktionsleiter Michael Krömer.

Wichtiger als das Geld ist die Aufstiegschance

"Na Frau Unglaube, glaubst Du es jetzt endlich?", witzelte ein Kollege hinterher, in Anspielung auf ihren Namen, den sie im August ablegen wird. "Es scheint ein Glückjahr zu werden", sagt sie, "endlich bin ich befördert und im Sommer heiraten mein Verlobter und ich." Stefanie Unglaube hat eine neun Jahre alte Tochter und einen drei Jahre alten Sohn. Wie viel Geld sie künftig im Monat mehr verdient, wisse sie noch nicht genau. "Angeblich sollen es rund 250 Euro sein", sagt sie. Wichtiger noch als die bessere Bezahlung sei für sie: "Ich sehe endlich wieder eine Aufstiegschance."

Lange Zeit habe es sie nicht gestört, dass sie "nicht dran war". Stefanie Unglaube sagt: "Hauptsache, ich konnte Polizistin sein und in Berlin bleiben." Nach dem Abitur und dem drei Jahre dauernden Studium an der Polizei-Fachhochschule hatte sie 2004 ihren Arbeitsvertrag bei der Berliner Polizei unterschrieben – als "nicht vollbeschäftigte Angestellte mit dem Ziel Übernahme bis 31. Dezember 2008".

"Wir standen jahrelang Schlange, so massiv war der Beförderungsstau"

Die ersten vier Jahre konnte sie nicht sicher sein, ob sie bleiben kann. "Viele gingen damals nach Hamburg", erinnert sie sich, "auch wegen der besseren Aufstiegschancen." Berlin musste sparen. Im Juli 2006 wurde die junge Polizistin in das Beamtenverhältnis übernommen – zunächst auf Probe als "Polizeikommissarin zur Anstellung". Seitdem passierte nichts mehr. "Wenn mal befördert wurde, dann die älteren Kollegen ", erzählt sie. "Wir standen jahrelang Schlange, so massiv war der Beförderungsstau."

Obwohl der Job in der Berliner Polizei als einer der härtesten in Deutschland gilt, liebt Stefanie Unglaube ihren Beruf. Wie sie es sagt und wie sie dabei strahlt, glaubt man ihr das. "Ich bin die Streifen-Steffi", sagt Stefanie Unglaube. "Auf Streife sein, das war mein Ding von Anfang an. Ich fahre leidenschaftlich gern Funkwagen." Nicht zu wissen, was sie bei der Schicht erwartet, gefalle ihr.

"Je anspruchsvoller, desto besser für mich", sagt sie. "Fällt die Ampel aus, stehe ich eben auf der Kreuzung und regele den Verkehr. Am Frankfurter Tor ist das keine ungefährliche Angelegenheit." Wenn eine Todesnachricht zu überbringen ist, dann übernehme sie das auch freiwillig. "Manchmal dauert es eine halbe Stunde bis der Seelsorger kommt, dann bin ich da, dann dürfen beim Händehalten im Schmerz meine Finger ganz stark gedrückt werden."

Eine Frau stürzte sich vor Unglaubes Augen aus dem Fenster

Manchmal wird sie mit Kollegen auch gerufen, wenn ein Suizid befürchtet wird. "Ein Mann hatte die 110 gewählt, er hatte Angst um seine Freundin." Die junge Frau stürzte sich vor den Augen der Polizistin im vierten Stock eines Altbaus aus dem Fenster. Sie hat überlebt, aber vergessen kann Stefanie Unglaube diesen Einsatz nicht.

Ins Schwitzen kam die Polizistin, als ein sechsjähriger Junge sich die Hand im Quittungsausgabeschacht einer DHL-Packstation in der Nähe der Schwimmhalle an der Holzmarktstraße einklemmte. Polizei und Feuerwehr konnten das Kind erst nach einer halben Stunde befreien.

Erst kürzlich brachte sie zusammen mit einem Kollegen einen gestohlenen Tresor zu seinem Besitzer zurück. Spaziergänger hatten die Polizei alarmiert, weil ihnen zwei Männer verdächtig vorgekommen waren, die den Tresor im Einkaufswagen durch den Volkspark Friedrichshain schoben. Als der Hund eines Spaziergängers die Männer anbellte, ließen sie den Wagen stehen und liefen davon.

Die Arbeit im Partybezirk Friedrichshain ist auch gefährlich

Stefanie Unglaube arbeitet da, wo in Berlin wohl am meisten gefeiert wird und es immer wieder zu Auseinandersetzungen kommt: im Partybezirk der Hauptstadt. Dazu gehören die Simon-Dach-Straße, die Warschauer Brücke, das RAW-Gelände und die Rigaer Straße. "Es ist traurig, dass wir zunehmend von Unbeteiligten beschimpft oder sogar angegriffen werden, wenn wir unsere Arbeit tun", sagt die Polizistin.

Sie ist in allen Schichten eingeteilt und auch nachts unterwegs. "Ein schöner Ausgleich ist für mich die Arbeit mit den Kindern", sagt sie. Seit 2011 macht sie Präventionsarbeit in Kitas, übt mit den Vorschulkindern, wie sie sich verhalten sollen, wenn Fremde sie ansprechen und wie man die 110 wählt.

Immer wieder hätten Kinder sie gefragt: Warum hast du eigentlich nur einen Stern auf deiner Bluse und die Kollegin zwei? "Da hab ich gemerkt, dass das doch ein wunder Punkt war bei mir", gibt Stefanie Unglaube zu.

Als sie und drei Kollegen bei der Ernennungsfeier im Schloss Britz standen und Berlins Innensenator Andreas Geisel ihr die Beförderungsurkunde überreichte, sei sie einfach nur glücklich gewesen. Und so aufgeregt, dass sie nicht einmal mehr wisse, was der Senator zu ihr gesagt habe. Nur in einem ist sie sich sicher: "Es war etwas Wertschätzendes".

