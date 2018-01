Blindenhundpaten auf Zeit

Berlin. Quintus legt seinen Kopf an Diana Stoppels rechtes Knie, reckt die Nase nach oben und schaut sie aus großen, runden Hundeaugen an. Gut eineinhalb Jahre alt ist der Retriever-Labrador-Mischling, fast ebenso lange lebt er bei Diana Stoppel und ihrer Familie. Anfang Februar ist das vorbei: Quintus zieht aus. Aus ihm wird ein Blindenführhund.

"Man weiß ja von Anfang an, dass der Hund nur auf Zeit bei einem ist", sagt Diana Stoppel, während sie Quintus die Ohren krault. Eine Kundin hatte die 39-Jährige, die in Pankow ihr eigenes Kosmetikstudio führt, auf die Idee gebracht. Sie erzählte, wie dringend die Stiftung Deutsche Schule für Blindenführhunde Patenfamilien für ihre Welpen sucht.

Denn erst mit etwa zwei Jahren werden die Tiere zum Blindenführhund ausgebildet – vorher müssen sie erst einmal all das lernen, was jeder Hund können soll: "sitz" und "lauf" zum Beispiel. Dass er nicht an jedem Menschen hochspringen darf. Oder dass er nur draußen sein Bein heben darf. Das lernen die Hunde in Patenfamilien, bevor sie anschließend vom Hundetrainer auf ihre besonderen Aufgaben als Führhund vorbereitet werden und lernen, Bordsteinkanten anzuzeigen, Ein- und Ausgänge zu suchen oder Zebrastreifen anzusteuern.

Nur Futter und Tierarztkosten werden übernommen

Zwölf bis zwanzig Monate leben die Hunde in Patenfamilien. "Eine anspruchsvolle Aufgabe" sei das, sagt Mario Fiedler, Geschäftsführer der Stiftung Blindenführhundeschule und damit eine der Einrichtungen in Deutschland, in denen Führhunde ausgebildet werden. Geld bekommen die Patenfamilien nicht, nur Futter- und Tierarztkosten werden übernommen.

Längst nicht jeder Hund kann anschließend tatsächlich Führhund werden. Etwa 30 Hunde der Stiftung kommen jährlich in Patenfamilien, nur etwa die Hälfte davon sei als Blindenhund geeignet, sagt Juliane Scheffler, die die Patenfamilien betreut. Im Durchschnitt würden jährlich neun Hunde als Führhund abgegeben. Bezahlt werden diese von der Krankenkasse des blinden oder sehbehinderten Halters, erklärt Juliane Scheffler.

27.000 Euro bekomme die Stiftung für einen fertig ausgebildeten Hund, die tatsächlichen Kosten lägen darüber und müssten deshalb aus Spenden gedeckt werden. Die Tiere, aus denen keine Führhunde werden, bleiben in der Patenfamilie – oder für sie muss ein anderes Zuhause gesucht werden.

Patenfamilien sollen regelmäßig an Treffen teilnehmen

Quintus aber hat alle Prüfungen und Untersuchungen gut überstanden, er kann zum Führhund ausgebildet werden. Diana Stoppel klingt stolz, als sie das sagt – und ein bisschen traurig, weil damit feststeht, dass Quintus die Familie verlässt.

Als die Kinder noch jünger waren, hatte die Familie schon einmal einen Hund, nach dessen Tod sollte es eigentlich keinen Nachfolger geben. "Ich habe zwei Teenager zu Hause", sagt die Mutter, "da weiß man ja nicht, wie es bei den beiden weitergeht und wie lange sie noch hier wohnen." Ohne die Hilfe ihrer Kinder aber könne sie kein Tier versorgen. Der Hund auf Zeit schien die ideale Lösung. Wenn auch eine, die erst einmal viel Aufmerksamkeit verlangte: "Die Anfangsphase war schwer", sagt Diana Stoppel.

Die Nächte waren kurz, denn der neun Wochen alte Welpe musste stubenrein werden – und lernen, dass er die Möbel nicht anknabbern darf. Die Stiftung sucht Patenfamilien, die regelmäßig an Treffen teilnehmen können, die mit dem Hund auch in der Stadt unterwegs sind – und in denen der Betreuer möglichst immer beim Tier ist. Quintus liegt in Diana Stoppels Kosmetikstudio unter dem Empfangstisch, wenn sie arbeitet. Das sei ein gutes Training für den angehenden Blindenhund, ist sie überzeugt: "Er lernt, mit immer neuen Leuten umzugehen."

Wo der Hund hinkommt, weiß die Famile nicht

Am Wochenende und am Abend gehen Diana Stoppels 16-jährige Tochter oder der 15-jährige Sohn mit dem Hund spazieren. "Für die beiden steht aber natürlich nicht die Erziehung im Vordergrund, die spielen lieber mit ihm."

Was er in der Familie lernen sollte, beherrscht Quintus trotzdem. Als Diana Stoppels Mitarbeiterin ihn ruft, um ihm Wasser zu geben, wartet er auf die Erlaubnis seines Frauchens, bevor er aufspringt.

Bei wem er nach seiner Ausbildung leben wird? Das weiß die Familie nicht. "Es muss jemand sein, der viel unterwegs ist", stellt Diana Stoppel fest, "Quintus braucht viel Bewegung."

Ein Mitspracherecht gibt es da für die Paten ebenso wenig wie ein Recht auf wöchentliche Besuche. "Aber wenn beide Seiten einverstanden sind, kann man sich schon mal treffen", sagt Diana Stoppel. Oder man könne den Hund in den Ferien aufnehmen, wenn der Halter ohne Hund in den Urlaub fahren wolle.

Andererseits ist es durchaus denkbar, dass bei Familie Stoppel der Hundekorb dann schon wieder besetzt ist. Sie könnten sich alle sehr gut vorstellen, sagt Mutter Diana, noch einmal einen Patenhund aufzunehmen. Trotz der kurzen Nächte.

Informationen für Patenfamilien: Stiftung Deutsche Schule für Blindenführhunde, Müggellandstraße 12, Müggelheim,

Tel. 555 761 170, fuehrhundschule.de