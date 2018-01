Mann liegt schwer verletzt auf Balkon: Mordkommission

Berlin. Mit schweren Verletzungen ist ein 64-jähriger Mann auf dem Balkon seiner Wohnung in Berlin-Schöneberg gefunden worden. Er sei offenbar das Opfer eines versuchten Tötungsdelikts, teilte die Polizei am Samstag mit. Es bestehe Lebensgefahr. Zwei Männer hatten am frühen Samstagmorgen die Hilferufe des 64-Jährigen gehört. Sie entdeckten den Mann auf dem Balkon der Erdgeschosswohnung in der Welserstraße und leisteten Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert wurde. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

( dpa )