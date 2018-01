Brandenburger Grüne: Baerbock Stimme für Ostedeutschland

Potsdam. Die neue Grünen- Bundesvorsitzende Annalena Baerbock hat aus Sicht der Brandenburger Landesvorstandes von Bündnis 90/Grüne die Herausforderungen in Ostdeutschland im Blick. Mit ihr gebe es eine Stimme, die für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und ein starkes Europa eintrete, betonten die Brandenburger Landesvorsitzenden Petra Budke und Clemens Rostock am Samstag in einer Mitteilung zur Wahl der Brandenburger Bundestagsabgeordneten in das Amt.

Bereits als Landesvorsitzende in Brandenburg habe Baerbock gezeigt, dass sie neue Ideen weiterentwickeln und Menschen für die Grünen-Ziele begeistern könne. Sie scheue sich nicht auch dahin zu gehen, wo es wehtue - ob in der Diskussion mit Kohlelobbyisten oder Windkraftgegnern, hieß es.

Auf dem Bundesparteitag in Hannover erhielt die 37-jährige Vertreterin des pragmatischen Realo-Flügels 64,45 Prozent der Stimmen. "Ich werde mein Bestes geben", sagte sie nach der Wahl. Baerbock war wie der neu Co-Vorsitzende Robert Habeck an den schwarz-gelb-grünen Jamaika-Sondierungen beteiligt, dort hatte sie sich für die Grünen um das Thema Europa gekümmert.

Baerbock lebt mit ihrem Mann und zwei kleinen Töchtern in Potsdam.

