Markenkleidung und mehr – zahlreiche Berliner Outlet-Läden bieten oft Premiumwaren zu stark reduzierten Preisen an. Eine Auswahl.

Tipps Wo Schnäppchenjäger in Berlin fündig werden

Prenzlauer Berg

Home 24 Outlet: 1881 wurde das "Centrale Vieh- und Schlachthofgelände" eröffnet. In kurzer Zeit entwickelte es sich zum größten Viehhof Europas. Nach der Wende stillgelegt, ist wieder neues Leben eingezogen. So betreibt der Online-Versandhändler home24 in einer der Steinhallen auf 1000 Quadratmetern seit knapp zwei Jahren ein Outlet: Über 3000 Möbel und Wohnaccessoires, etwa aus Retouren oder ehemalige Ausstellungsstücke, auf die es bis zu 70 Prozent Rabatt gibt.

home24 Outlet Hermann-Blankenstein-Str. 20, S8/41/42,/85 Landsberger Allee, Mo.–Sbd. 10–20 Uhr, www.home24.de/outlet/

Wedding

Marc Cain Outlet: Premium-Mode, die den Geldbeutel schont. In den denkmalgeschützten Osram-Höfen haben sich einige Outlets angesiedelt, darunter das internationale Label Marc Cain. In großzügigen Räumlichkeiten wird die immer noch aktuelle Mode der entsprechenden Vorsaison offeriert. Mit mindestens 40 Prozent Nachlass, vielfach auch noch weit mehr. Schon jetzt gibt es die ersten Frühjahrs- und Sommersachen, darunter viele florale Prints.

Marc Cain Outlet Oudenarder Str. 16, im Hof, Tram 50, M13 Osram-Höfe, Mo.–Fr. 10–20, Sbd. 10–18 Uhr, www.marc-cain.com

Friedrichshain

Outlet Evelin Brandt

Foto: Evelin Brandt / BM

Evelin Brandt Outlet: Die Berliner Modemarke Evelin Brandt steht für individuelle, tragbare Mode in hoher Qualität. Neben zwei Stores in der City-West und -Ost gibt es ein Outlet. Dort findet man Kollektionsstücke aus der jeweiligen Vor- und Vorvorjahres-Saison sowie Aktuelles mit "normalen" Store-Rabatten. Neben Kleidung in den Größen bis 52 können Kundinnen bei Tüchern, Schals, Gürteln sowie bei Stoffresten von den Schneiderinnen wie auch von der Rolle fündig werden.

Evelin Brandt Outlet Frankfurter Allee 89, Mo.–Fr. 10.30–19, Sbd. 10.30–18 Uhr, www.evelin-brandt.de

Steglitz

Lebensart kreatives Wohnen: Auf drei Etagen werden Möbel und Accessoires angeboten – das Outlet von "Lebensart kreatives Wohnen" ist in die Ausstellung des Möbelhauses integriert. Inmitten der Ausstellungsstücke finden sich auch aktuelle Möbel mit bis zu 50 Prozent Rabatt. Die werden zudem auf der Homepage präsentiert. Im Untergeschoss gibt es weitere Angebote.

Lebensart kreatives Wohnen Ahornstr. 4, U9 Schloßstr. Mo.–Fr. 10–19, Sbd. 10–16 Uhr, www.lebensart-berlin.de

Wedding

Matthias Vogt mit Ware von der Rolle im Stoff Wohnkultur Outlet

Foto: BM

Stoff Wohnkultur Outlet: Internationale Heimtextilien – Polster- und Vorhangstoffe – aus Europa, Asien und den USA reihen sich in den Regalen des etwa 19 Jahre existierenden Outlets aneinander. Vorrangig Restposten, teils mit kleinen Mängeln zu Rabatten bis zu 70 Prozent. Ebenfalls erhältlich: Gardinenbänder und Reißverschlüsse vom Meter.

Stoff Wohnkultur Outlet Oudenarder Str. 16, Tram 50, M13 Osram-Höfe, Mo.–Fr. 11–19, Sbd. 11–15.30 Uhr, www.stoff-wohnkultur.de

Charlottenburg

Outlets

Foto: BM

Goldsteg: Sofas, Kaffeetische, Teppiche – bei Ingrid Vahle geht es entspannt zu. Das schafft eine besondere Shopping­atmosphäre. Wie in einer exklusiven Boutique stöbert man die hochwertige Markenkleidung internationaler Desi­gner der Vorjahressaison vor allem aus Italien, aber auch aus anderen europäischen Ländern wie auch aus Übersee durch. Im Schnitt gibt es die edlen Stücke etwa für die Hälfte.

Goldsteg Carmerstr. 8, Charlottenburg, S3, 5, 7, 9, 75 Savignyplatz, Mo.–Fr. 11–19, Sbd. 11 Uhr bis o.e., www.goldsteg.de

Kreuzberg

trippen: Das Berliner Label trippen ist für ökologisch hergestellte Schuhe bekannt, die modisch wie zeitlos sind. So werden Leisten- und Sohlenformen nicht verändert, eine eigens entwickelte Schnitttechnik schafft Tragekomfort. Im Outlet sind Schuhe sowie ein kleiner Accessoirebereich mit Taschen aus der Vorjahressaison sowie, ob der Langlebigkeit der Designs, älteren Saisons.

trippen Köpenicker Str. 187–188, U1 Schlesisches Tor, Mo.–Sbd. 10–18 Uhr, https://de.trippen.com



Charlottenburg

Marc O'Polo Outlet: Seit rund 25 Jahren existiert das Outlet der hochwertigen Casual-Wear-Marke. Auf zwei Etagen, Frauen im Erdgeschoss, Männer in der ersten Etage, wird das gesamte Spektrum von Shirts über Kleider, Röcke, Overalls, Hosen, Pullis, Jacken und Mäntel bis hin zu Accessoires aus der jeweiligen Vorjahressaison angeboten. Das Ganze für rund 30 Prozent günstiger, im Sale und weiteren Verkaufsaktionen bis zu 70 Prozent.

Marc O'Polo Outlet Kaiserdamm 7, U2 Sophie-Charlotte-Platz, Mo.–Fr. 10–19, Sbd. 10–18 Uhr, www.marc-o-polo.com

Mahlsdorf

Görtz Outlet Store: Kurz vor der östlichen Stadtgrenze gibt es seit dem Sommer 2016 ein Outlet des Hamburger Schuhfilialisten Görtz. In langen Regalreihen werden modische Damen-, Herren- und Kinderschuhe bekannter Marken vergünstigt angeboten, mit bis zu 70 Prozent Preisreduzierungen. Die Modelle stammen aus vorangegangenen Saisons, auch ein kleines Accessoiresortiment mit Taschen, Gürteln, Tüchern und Hüten gehört dazu.

Görtz Outlet Store Alt-Mahlsdorf 44, Tram 62, 63 Alt-Mahlsdorf, Mo.–Sbd. 10–20 Uhr, www.goertz.de

Neukölln

J/K Outlet: Möbel zu reduzierten Preisen sind das Steckenpferd des J/K Outlets. Dabei liegt der Fokus auf dem Wohn- und Schlafzimmerbereich. Neben Sesseln, Sofas, Esszimmertischen, Betten, Stühlen und Kleiderschränken gehören aber auch Lampen sowie Badezimmermöbel, alles von europäischen Herstellern, zum Sortiment. Dabei handelt es sich im Übrigen nicht um Restposten, sondern stets um aktuelle Möbel aus Retouren und aus dem Versand mit 50, 60 und teilweise sogar 70 Prozent Rabatt.

J/K Outlet Donaustr. 94, Neukölln, U7 Rathaus Neukölln, Mo.–Fr. 10–18.30, Sbd. 11–16 Uhr, Tel. 35 12 24 32, www.jk-outlet.de