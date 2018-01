Den Frühling auf der Grünen Woche genießen

Regina Köhler

Die Blumenhalle ist für die meisten Besucher der Grünen Woche ein Muss. Hier können sie mitten im Winter schon mal den Frühling schnuppern und sich an Unmengen blühender Narzissen, Tulpen, Osterglocken, Alpenveilchen, Azaleen und Obstgehölzen erfreuen. Erstmals gab es in diesem Jahr auch viele Workshops rund um das Thema Blumen. Und am Freitag eine Modenschau.

Armin Rehberg von der Firma Landgard, die in diesem Jahr die Blumenhalle 2.2 gestaltet hat, sagte der Berliner Morgenpost, dass hier mehr als 40.000 Pflanzen und viele Schnittblumen zu sehen sind. Das Unternehmen, das Zierpflanzen und Floristikbedarf sowie Obst und Gemüse vertreibt, arbeitet seit einiger Zeit auch mit dem Berliner Modemacher Michael Michalsky zusammen. Eines ihrer Projekte heißt "Mode und Blumen", ein erstes Ergebnis war jetzt auf der Bühne der Blumenhalle zu sehen.

Kunst-Kleider werden mit Blumen geschmückt

Zehn Studentinnen des Fashion Design Instituts in Düsseldorf zeigten ihre Arbeiten zum Thema "Kunst am Körper", die sie für die Präsentation auf der Grünen Woche zusätzlich mit Blumen geschmückt hatten. Michael Michalsky durfte die drei schönsten Arbeiten auswählen. Den ersten Preis erhielt Laura Marterer. Neben einer Urkunde überreichte ihr Michalsky zwei Tickets für die Show seiner Frühjahr-Sommer-Kollektion 2019 auf der nächsten Fashion Week.

Lauras Kreation widmet sich dem Thema Gleichberechtigung und Feminismus. Aus Holzstäben hergestellte Dreiecke, mit Nesselstoff überzogen, bilden das Grundgerüst des Kleides, das am Freitag zusätzlich mit Blüten geschmückt war. "Das nach unten weisende Dreieck ist seit der Antike das Symbol für Weiblichkeit. Das nach oben weisende Dreieck steht für Männlichkeit und Stärke", sagte Laura Marterer. Sie habe beides so kombiniert, dass ein Zusammenwirken der unterschiedlichen Kräfte deutlich werde. Laura will nach ihrem Studium am liebsten als Kostümbildnerin beim Film arbeiten. "Ich liebe aufwendig hergestellte, außergewöhnliche Kleider, die Geschichten erzählen", sagte sie der Berliner Morgenpost.

"Kunstwerke, die einen inspirieren"

Die Rosen und Orchideen, mit denen nicht nur Lauras, sondern auch die Kreationen der anderen Studentinnen geschmückt waren, gehören zu jenen Blumen, die Michael Michalsky favorisiert und von denen er sich für das Design seiner Mode, seiner Möbel und Accessoires inspirieren lässt. Michalsky betonte, dass ihm alle der zehn vorgestellten Kleider sehr gefallen. "Ihr habt alle lange daran gearbeitet und bestimmt öfter von vorn angefangen", sagte er zu den jungen Designerinnen. Diese Arbeit sei nicht zu unterschätzen und es sei bestimmt sehr aufregend, die Kleider nun vor einem großen Publikum zu zeigen. "Die sind zwar für einen Gang in den Supermarkt eher ungeeignet, dafür aber Kunstwerke, die einen inspirieren", sagte Michalsky.

Im Gespräch mit Armin Rehfeld von Landgard verriet der Modemacher schließlich seine Lieblingsblumen. Neben Rosen und Orchideen seien es Lilien. Erstere gehören auch zur neuen Flower-Kollektion des Designers, die er am Freitagnachmittag im KaDeWe präsentieren wollte.

Die Besucher der Blumenhalle spendeten den jungen Designerinnen jedenfalls heftigen Applaus. Monika Mertens aus Spandau sagte, dass sie so etwas noch nicht gesehen habe. "Ich würde das zwar niemals anziehen, mir gefallen aber die Geschichten, die die Studentinnen zu ihren Kleidern erzählt haben und deren Fantasie", so Mertens.

Noch bis Sonntag können Besucher der Grünen Woche den Frühling in der Blumenhalle genießen, sich dort vom Trubel in den anderen Hallen erholen und Ideen für die Bepflanzung des eigenen Gartens oder Balkons mitnehmen. Auch Nutz- und Schaugärten sind dort zu sehen. Außerdem gibt es Tipps zur Gartengestaltung und -pflege. Diesbezüglich wird Landgard von den Kleingärtnern des Landesverbandes der Gartenfreunde Berlin unterstützt.