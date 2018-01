CDU-Chefin will mehr Unterricht für Grundschüler

Die CDU-Landesvorsitzende Monika Grütters fühlt sich manchmal in einer Zeitschleife gefangen. Sie habe dann den Eindruck, das Jahr 2017 sei noch gar nicht vorüber, bekannte sie am Freitag vor Journalisten. Das liege an den langen Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Aber auch innerparteilich war für Grütters und die Berliner Union 2017 eine bewegte Zeit. Nach der Niederlage bei der Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2016 musste sich die Partei neu finden und neu sortiert werden. Dafür sei nun die Basis geschaffen, jetzt gehe es um Inhalte. "Wir haben ein Parteijahr hinter uns, jetzt starten wir ein Programmjahr", sagte Grütters. Gemeinsam mit Florian Graf, dem Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, stellte sie die Schwerpunkte der Berliner CDU für 2018 vor.

Auf einer Klausurtagung Anfang März soll die Bildungspolitik im Zen­trum stehen. Grütters kritisierte insbesondere die Grundschulpolitik des rot-rot-grünen Senats. In Bundesländervergleichen schnitten Berliner Schüler schlecht ab, etwa beim Lesen und Rechnen. Das könne nicht immer mit einer problematischen Sozialstruktur gerechtfertigt werden, sagte Grütters, die auch Kulturstaatsministerin im Bund ist.

In Hamburg haben Grundschüler mehr Unterrichtsstunden

Auf der Klausurtagung soll auch darüber diskutiert werden, ob eine Erhöhung der Wochenstundenzahl an Grundschulen sinnvoll wäre. In Hamburg hätten Grundschüler 27 Stunden Unterricht pro Woche, in Berlin sind es in den ersten beiden Schuljahren 20 und 21 Stunden. Sie neige dazu, mehr Unterricht zu befürworten, sagte die CDU-Landesvorsitzende. Zudem sprach sie sich für eine stärkere Unterstützung der freien Schulen sowie für mehr internationale und Europa-Schulen aus.

Weitere Themen, auf die sich die Union konzentrieren will, sind Wohnungs- und Verkehrspolitik sowie Innere Sicherheit. In diesem Jahr will sie einen Masterplan Wohnen vorlegen. Grütters und Graf betonten, insbesondere der Wohnungsbau für Menschen mit mittlerem Einkommen müsse verstärkt werden. Dafür sei auch eine andere Grundstückspolitik notwendig. Berlin könne von Münster lernen, sagte Grütters. Dort kaufe die Stadt Grundstücke und gebe sie zu guten Konditionen an Investoren weiter, die sich zum Bau von Wohnungen dieses Segments verpflichten. Die Landesvorsitzende stammt aus Münster.

Boxhandschuhe entsprechen nicht dem Naturell

Die beiden Spitzenvertreter erklärten, Strategie der Berliner CDU sei eine enge Zusammenarbeit zwischen Landesverband und Fraktion sowie das Prinzip "Kritik und Konzept" – Kritik an Rot-Rot-Grün in Verbindung mit der Präsentation politischer Alternativen. Auf "Boxhandschuhe und Basta-Gehabe" wollen sie dabei verzichten. Das entspräche nicht ihrem Naturell und ihren Vorstellungen von seriöser Politik.

Graf formulierte seine Erwartungen an die Senatsklausur am kommenden Dienstag. Die Koalitionäre sollten sich um die Alltagsprobleme der Menschen kümmern und Lösungen für die großen Politikfelder Wohnungsmarkt, Verkehr, Schule und Verwaltung anbieten, statt sich untereinander zu streiten, mahnte er. So sei die Forderung der SPD nach einem landeseigenen Fuhrpark für die S-Bahn eine Provokation des grünen Koalitionspartners.

Der Fraktionschef wiederholte seine Feststellung "Opposition ist ein Langstreckenlauf". Grütters und Graf wollten sich erwartungsgemäß nicht festlegen, wer Spitzenkandidat der Berliner Union bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 werden soll. Die Landeschefin nahm aber den Begriff des Langstreckenlaufs auf und ergänzte, "die besten Leute verbrennt man nicht auf den ersten 400 Metern".

"Objektiv schwierige Lage der SPD"

Grütters äußerte sich auch zur Bundespolitik. Sie habe Respekt vor der "objektiv schwierigen Lage der SPD", erklärte sie. Die Sondierungsverhandlungen hätten insbesondere für Berlin gute Ergebnisse gebracht. Über einige Punkte werde mutmaßlich noch einmal verhandelt, etwa über den Hauptstadtumzug oder die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen. Grütters sagte, sie hoffe, dass es keine Neuwahlen gebe. Die komplette Neuaufstellung aller Kandidaten könne Parteien zerreißen. Eine Minderheitsregierung hingegen funktioniere maximal für drei Sitzungswochen des Parlaments.

An den Koalitionsverhandlungen ist Grütters in doppelter Hinsicht beteiligt. Sie ist Mitglied der großen Verhandlungsrunde und Co-Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft "Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft und Medien". Sie möchte in den Verhandlungen auch Berliner Themen setzen. Bei der Vergabe von Bundesgrundstücken dürfe nicht der zu erzielende Höchstpreis der Maßstab sein, vielmehr müsse des beste Konzept den Zuschlag bekommen. Die CDU-Landeschefin forderte, die Stadtrendite zu beachten