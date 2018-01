Kranke Kinder müssen bis zu sechs Stunden warten

Berlin. Die Erkältungswelle hat Berlin erfasst, und in den ohnehin oft überlasteten Rettungsstellen der Krankenhäuser müssen sich Patienten auf extrem lange Wartezeiten einstellen. Besonders hart betroffen sind Eltern kranker Kinder.

Große Probleme hat der Campus Virchow der Charité. Es gebe eine saisonal bedingte Häufung an Atemwegserkrankungen, so eine Sprecherin. Auch Mitarbeiter seien ausgefallen. "Die Betten für eine stationäre Aufnahme sind knapp, sodass die Kinder häufig in andere Häuser verlegt werden müssen", sagte die Charité-Sprecherin. Auch die Rettungsstellen seien betroffen. "Es können Wartezeiten bis zu sechs Stunden für nicht schwer erkrankte Kinder vorkommen", hieß es. Sie würden auch dadurch verlängert, dass Eltern nicht schwer erkrankter Kinder in die Erste Hilfe kämen, "die durchaus auch eine Kinderarztpraxis aufsuchen könnten", betonte die Charité-Sprecherin.

In die Notaufnahmen der Berliner Kliniken werden ankommende Patienten in drei Dringlichkeitsstufen unterteilt: Patienten in lebensbedrohlichem Zustand werden sofort behandelt, weniger dringende Fälle müssen länger warten. Als nicht schwer eingestufte Kranke stehen hintenan und müssen sich gedulden, wenn dringendere Fälle später eintreffen als sie.

"Froh, dass es im Moment kein Glatteis gibt"

Auch im katholischen St.-Joseph-Krankenhaus Tempelhof, das über eine große Kinder- und Jugendabteilung verfügt, müssen Patienten mit der geringsten Dringlichkeitsstufe nach Angaben der Sprecherin Corinna Riemer mit "vier Stunden Wartezeit und mehr" rechnen. In den Wintermonaten sei das aber normal. "Wir sind ja froh, dass es im Moment kein Glatteis gibt, dann hätten wir noch mehr Notfälle", betonte Corinna Riemer.

Im einzigen Berliner Versorgungszentrum für akut kranke Kinder, dem MVZ an der Steglitzer Flotowstraße, ist nach Angaben des betreibenden Kinderarztes Peter Hauber die Situation "am Rande des Erträglichen". Mehr als 206 Patienten mussten Ärzte und Schwestern allein am vergangenen Sonnabend dort behandeln, am Sonntag waren es immer noch 162. Hauber macht auch die schwierige Lage in den Notaufnahmen dafür verantwortlich. "Das Neuköllner Krankenhaus hatte am Sonnabend einen Zettel ausgehängt, dass sich die Eltern mit ihren kranken Kindern an uns wenden sollen", sagte Hauber.

Überlastung der Rettungsstellen seit Jahren ein Thema

Vivantes-Sprecherin Mischa Moriceau bestätigte dies. Am Sonnabend sei der diensthabende Kinderarzt des Klinikums Neukölln erkrankt. "Wir konnten so schnell keinen Ersatz finden, und weisen die Eltern dann auf Alternativen hin", sagte sie. Für Kinderarzt Hauber aber geht es um ein Grundsatzproblem. Die Kinderrettungsstellen der Kliniken seien personell schlecht ausgestattet. "Das ist das Dilemma und es eskaliert weiter", sagte er. Die Kassenärztliche Vereinigung müsse mehr ambulante Notfallstationen wie die Steglitzer Einrichtung eröffnen, fordert Hauber.

Die Überlastung der Rettungsstellen ist seit Jahren ein Thema. Kassenärzte und Kliniken weisen darauf hin, dass sich Patienten in weniger dringenden Fällen auch abends und am Wochenende an den notärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärzte wenden sollten.

Der ärztlicher Bereitschaftsdienst ist unter Tel. 31 00 21 und 116 117. erreichbar.

Mehr zum Thema:

Ärztemangel: Charité schränkt Rettungsstelle für Kinder ein

Offene Rechnungen: Patienten schulden der Charité Millionen

Berlin bekommt doch noch ein neues Herzzentrum