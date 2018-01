Bundesregierung: EC-Kartenzuschlag in Taxis rechtswidrig

Die Bundesregierung hält die Berliner Taxitarifordnung für nicht rechtens. Dabei geht es darum, dass Taxifahrer in Berlin bei bargeldloser Zahlung mit EC-Karte oder anderen Kreditkarten einen Zuschlag in Höhe von 1,50 Euro erheben dürfen. Dieser Extraaufschlag ist laut EU-Recht aber seit diesem Jahr verboten.

Dies betonte auch Ulrich Kelber, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz in seiner Antwort auf eine schriftliche Anfrage vom 18. Januar, gestellt von Daniela Kluckert (FDP), Mitglied des deutschen Bundestages. In der Antwort hieß es weiter, dass es die Aufgabe der zuständigen Landesbehörden sei, zu prüfen, ob neben dem Bürgerlichen Gesetzbuch auch Landesrecht, in diesem Fall die Taxitarifordnungen, an die zwingend umzusetzenden europäischen Vorgaben angepasst werden müssen. Die europäischen Vorgaben würden so aussehen, dass kein zusätzliches Entgelt für die Bezahlung mit Kreditkarten erhoben werden dürfe.