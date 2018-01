Blumen und Frauen - Wir checken die Sexismus-Debatte nicht

Foto: Reto Klar

Direkt vom Kurfürstendamm in Berlin: Molle und Korn. Der Podcast von der Berliner Morgenpost.

Straßen, Blumen und Frauen und ein Bewunderer sorgen an einer Berliner Hochschule für Aufregung. Emina und Sebastian kommen bei der Debatte um das angeblich sexistische Gedicht "Avenidas" nicht ganz mit. Stattdessen empören sie sich über geistlose 08/15-Architektur, die in der Hauptstadt Einzug hält. Das betrifft Zweckbauten mit Eigentumswohnungen genau so wie mutlose Hochhäuser, die einen New-York-Flair verbreiten sollen. Diese Stadt braucht mehr Visionen - und auch weniger Bashing. Auch wenn es nicht immer gelingt, so geben sich Emina und Sebastian große Mühe. Zum Wohl, du wundervolles, chaotisches Berlin!

