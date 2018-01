„Jugend hat Zukunft - wir feilen dran“-Plakat im Jugendknast

Nein, das ist kein Witz und auch keine Fotomontage. Das Foto eines Transparents in der Jugendstrafanstalt Plötzensee mit der Aufschrift "Jugend hat Zukunft - wir feilen dran" ist auf Twitter über tausendmal geteilt worden. Gepostet hat es am Dienstag der Berliner Rechtsanwalt Malte Greisner. Dazu schrieb er "Ich gestehe: Der Spruch verbunden mit den Gitterstäben bedient definitiv meinen schlichten Humor!"

Ich gestehe: Der Spruch verbunden mit den Gitterstäben bedient definitiv meinen schlichten Humor! pic.twitter.com/E3U8xQj4NW — Malte Greisner (@RAMalteGreisner) January 23, 2018

Das Foto habe er am Dienstag in der Jugendstrafanstalt gemacht, bestätigte Malte Greisner der Berliner Morgenpost. Sebastian Brux, Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, sagte auf Morgenpost-Anfrage, das Transparent sei im vergangenen Jahr zum 30-jährigen Jubiläum der Strafanstalt aufgehängt worden. "Die Anstalt hat sich dafür entschieden, das so drucken zu lassen", sagte Brux.

Aus der benachbarten Justizvollzugsanstalt Plötzensee waren in den vergangenen Wochen mehrere Häftlinge entwichen. Besonders spektakulär war ein Fall, bei dem sich nach Weihnachten vier Häftlinge mit einem Hammer und einer Flex den Weg in die Freiheit bahnten. Sie entkamen über einen Lüftungsschacht aus einem Nebenraum der Kfz-Werkstatt. Drei der Männer stellten sich selbst, einer wurde festgenommen. Zudem verschwanden fünf Gefangene aus dem offenen Vollzug. Von ihnen fehlt noch einer.

Auch aus dem offenen Vollzug der Jugendstrafanstalt war vor wenigen Tagen ein Gefangener entwichen. Der 18-Jährige kehrte am Abend nicht wieder ins Gefängnis zurück.

Mehr zum Thema:

Zurückgekehrte Gefangene in andere Haftanstalten verlegt

Ausbruch: Auch JVA-Werkstattleitung im Visier der Ermittler

Das Gefängnis Plötzensee bekommt einen neuen Zaun

Nach Ausbrüchen: Disziplinarverfahren gegen JVA-Mitarbeiter

Ausbrecher wieder in Haft – einer mit Gipsverbänden

( tok )