Bauministerium gibt sechs Millionen Euro für Holzhaus aus

Die Gartenfreunde in Berlin-Neukölln können sich freuen. Ihr Neubauprojekt für ein Holzhaus ist dem Bund sechs Millionen Euro wert.

Berlin. Baustaatssekretär Gunther Adler hat am Donnerstag einen symbolischen Scheck für ein Holzhaus des Bundesverbands Deutscher Gartenfreunde e.V. (BDG) in Berlin-Neukölln übergeben. Bei dem Pilotprojekt "Multifunktionales Gebäude in Holzbauweise" sollen neue Ideen im Holzbau umgesetzt und die Vielfältigkeit des Rohstoffs gezeigt werden.

Das als "vorbildlich" und "wegweisend" bezeichnete Projekt lässt sich das Bundesbauministerium (BMUB) wegen seines "Pilotcharakters" knapp sechs Millionen Euro kosten.

Staatssekretär Adler ist begeistert: "Das Projekt dient der Entwicklung neuer Ansätze im Holzbau." Dabei soll untersucht werden, wie sich für die Errichtung des Gebäudes Buchenholz einsetzen lässt. Hintergrund sei, dass durch dem Klimawandel immer mehr Holz dieser Laubbaumart in Deutschland anfalle, es aber beim Bauen bisher kaum eingesetzt werde.

Das Gebäude soll künftig als Schulungs- und Dokumentationszentrum vom BDG, der Deutschen Schreberjugend und dem Deutschen Kleingärtnermuseum genutzt werden.

