ALBA Berlin unterliegt im Eurocup gegen Darüssafaka

Berlin. Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat im Eurocup eine bittere Heimpleite kassiert. Die Berliner verloren am Mittwoch vor 6754 Zuschauern nach einer schwachen Offensivvorstellung gegen Darüssafaka Istanbul 66:79 (28:40). Nach der dritten Niederlage im vierten Gruppenspiel sind die Chancen auf ein Weiterkommen damit weiter gesunken. Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma mit 15 und Joshiko Saibou mit 14 Punkten.

Bei ALBA gab Neuzugang Steve Vasturia sein Debüt in der Starting Five. Das Team von Trainer Aito Garcia Reneses begann aber recht unkonzentriert und verlor zunächst zu viele Bälle. Mitte des ersten Viertels bekamen die Berliner die Offensive der Gäste dann aber besser in den Griff und so lag der Gastgeber nach den ersten zehn Minuten überraschend mit 23:17 vorn.