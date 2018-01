Passanten gehen am U-Bahnhof Frankfurter Allee in Berlin vorbei.

Berlin. Bei einem Streit in einem Berliner U-Bahnhof ist ein Mann leicht verletzt worden. Er erlitt eine oberflächliche Stichverletzung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Beamte waren am Mittag zum U-Bahnhof Frankfurter Allee in Friedrichshain gerufen worden. Dort nahmen sie einen Tatverdächtigen fest und alarmierten Rettungskräfte, die das Opfer in ein Krankenhaus brachten. Nähere Angaben zum Geschehen lagen zunächst nicht vor.

( dpa )