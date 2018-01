Einbrecher verwüsten Kundenzentrum von Vattenfall

Einbrecher haben am vergangenen Wochenende ein Kundenzentrum des Energieversorgers Vattenfall an der Marktstraße in Reinickendorf verwüstet. Das Unternehmen bezifferte den Schaden am Mittwoch auf etwa 750.000 Euro.

An den Kassenautomaten, die von den Tätern aufgebrochen wurden, können Kunden ihre Stromrechnung mit Bargeld begleichen. Die Täter hätten das Alarmsystem überwunden und alle Kassenautomaten aufgebrochen und komplett zerstört, teilte Vattenfall mit. "In der Großenordnung hatten wir eine solche Zerstörung noch nie", sagte eine Sprecherin.

Die Täter brachen erst die Automaten auf und leerten die Feuerlöscher, offenbar um ihre Suren zu verwischen

Foto: Vattenfall

Im Anschluss hätten die Täter versucht, Spuren zu verwischen. Unter anderem entleerten die Einbrecher Feuerlöscher, wie Vattenfall mitteilte. Der gesamte Raum müsse vom Löschmittel gereinigt werden, heißt es. "Der Großteil des Schadens resultiert aus der Zerstörung der kostenintensiven Automaten. Diese werden regelmäßig geleert, weshalb sich zum Zeitpunkt des Einbruchs nur Kleingeldbeträge darin befanden", bestätigte die Sprecherin.

Wie die Polizei mitteilte, ermitteln die Beamten wegen des schweren Diebstahls und Einbruches. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei aus ermittlunsgtaktischen Gründen nicht nennen.

Aufgrund der Schäden und der Notwendigkeit, neue Automaten zu instaliieren, bleibe das Kundenzentrum in der Markstraße voraussichtlich bis Mitte Februar geschlossen. Kunden könnten in diesem Zeitraum die kostenlose Vattenfall Kundenhotline 0800 255 11 55 oder den Online-Service unter vattenfall.de/service nutzen.

Die Filiale war erst im April 2017 eröffnet worden. Erst kürzlich bezeichnete der Ordnungsamtsstadtrat Sebastian Maack die Gegend rund um den Franz-Neumann-Platz und die Markstraße als "Kriminalitätsschwerpunkt", den er zusammen mit der Polizei ab dem Frühjahr intensiver kontrollieren will.

Die Automaten wurden aufgebrochen, der Raum völlig verwüstet

Foto: Vattenfall

Mehr zum Thema:

Fünf Festnahmen nach Einbrüchen in Berlin

Anwohner beobachtet Einbrecher - Festnahme

Schon wieder wurde bei der Polizei eingebrochen

( dpa/mim/jar )